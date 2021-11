Adelsheim. (zij) Ab sofort ist die Zufahrt zum Wohngebiet "Ziegelberg" und "Zaunäcker" über die Hergenstadter Straße wegen Arbeiten an der Kanalisation gesperrt. Der Verkehr wird über das "Hergenstadter Seelein" weiträumig umgeleitet.

Im kommenden Jahr soll rechts der Straße am Ortsausgang Adelsheim in Richtung Hergenstadt das Baugebiet "Steinäcker rechts" erschlossen werden. Da das Oberflächen- und Schmutzwasser über die vorhandenen Kanäle abgeleitet werden wird, die dafür nicht ausreichend dimensioniert sind, stehen ab sofort in der Hergenstadter Straße Kanalaustauscharbeiten an.

Wie Marco Rieß vom Ingenieurbüro Sack und Partner (Adelsheim) im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erläutert, wird die vorhandene Abwasserleitung mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter durch eine Stahlbetonrohrleitung mit einem Durchmesser von 60 Zentimeter ausgetauscht werden. Damit könne dann auch das Baugebiet "Steinäcker links" mit 35 bis 40 Bauplätzen entwässert werden. Auf dem 220 Meter langen Abschnitt ab der Beethovenstraße Richtung Hergenstadt werden zusätzlich die Wasserleitung sowie im Straßenbereich die Hausanschlussleitungen ausgetauscht. Anschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Für die Arbeiten muss die Hergenstadter Straße abschnittsweise voll gesperrt werden. Geplant sind vier Abschnitte, der erste Abschnitt soll bis zum 22. Dezember dieses Jahres und der zweite bis vierte bis Mitte April (je nach Witterung) nächsten Jahres fertiggestellt sein. Die Umleitung verläuft während dieser Zeit über den "Seeleinsweg", vorbei am Modellflugplatz und dem Hochbehälter "Bildäcker". Man werde versuchen, den bauausführenden Firmen "Dampf zu machen" und die Sperrung auf ein Minimum zu reduzieren, versichert Rieß weiter. Pro Abschnitt seien etwa drei bis vier Wochen geplant.

Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen laut Rieß bei 765.000 Euro, dabei entfallen 575.000 Euro auf die Abwasser-Maßnahme, 160.000 Euro auf die Wasserversorgung und 30.000 Euro auf die Ausbesserung der Feldwege, über die die Umleitung verläuft.

Im Zuge der Sperrung wurde die Frage an die Stadtverwaltung herangetragen, warum man nicht den Fußweg in Verlängerung der Ostpreußenstraße öffnet und für den Verkehr freigibt. Diese Variante wäre naheliegend und wurde im Vorfeld auch geprüft. Man hat sich aus mehreren Gründen jedoch gegen diese Umleitung entschieden.

Da dieser Weg nicht für Gegenverkehr geeignet ist, müsste man eine Regelung schaffen, wie nur eine Einbahnnutzung möglich ist. Dies kann durch eine Beschilderung oder durch eine Ampel umgesetzt werden, wie aus dem Adelsheimer Rathaus zu hören ist. Allerdings erforderten beide Lösungen auch eine Kontrolle, denn die Versuchung ist sicherlich groß, gerade in Zeiten der Rushhour diese doch deutlich kürzere Umleitung zu nutzen, als den weiten Weg über das "Hergenstadter Seelein" zu nehmen.

Da der Stadt jedoch die Kapazitäten fehlen, um hier regelmäßig zu kontrollieren, hat man von dieser Lösung abgesehen. Würde man eine Ampel aufstellen und den Durchgangsverkehr abwechselnd in die eine oder andere Richtung freigeben, würde es an beiden Seiten des Fußwegs zu einem Rückstau kommen, der gerade auf der Seite des Wohngebiets in den ohnehin engen Straßen zu noch mehr Verkehrschaos führen könnte.

Da dieser Weg dennoch der kürzeste ins Wohngebiet ist, ist er als Zufahrt für Rettungsfahrzeuge während der Baumaßnahmen vorgesehen. Deshalb ist es umso wichtiger, diesen Weg permanent freizuhalten. Die Blaulichtfamilie hat einen Schlüssel zur Entfernung des Pfostens im Einsatzfall. Die Verwaltung hofft, mit diesen Erläuterungen ihre Überlegungen nachvollziehbar dargelegt zu haben und bittet um das Verständnis der betroffenen Anwohner.