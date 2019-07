Adelsheim. (pol/mün) Nach dem großen Scheunenbrand am Freitagabend in Leibenstadt bei Adelsheim haben die Ermittler einen Tatverdächtigen inhaftiert. Der 57 Jahre alte Besitzer des Anwesens soll den Brand selbst gelegt haben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Schon am Wochenende hatten die Ermittler Hinweise auf Brandstiftung gefunden.

Das Feuer in der Scheune in der Vorstadtstraße hatte zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Scheune wurde komplett zerstört. Es soll ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein.

Noch während der Löscharbeiten gab es Hinweise darauf, dass der Besitzer des Anwesens den Brand gelegt habe. Mittlerweile gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass der 57-Jährige am Freitagabend gegen 23.30 Uhr die Strohballen in der Scheune mit einem Streichholz in Brand gesetzt hatte. Das gaben die Ermittler jetzt bekannt.

Der alkoholisierte Mann habe zwar noch versucht, das Feuer zu löschen. Der Versuch war jedoch vergeblich, sodass es zu dem verheerenden Feuer kam.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wegen Brandstiftung gegen den Mann. Dieser wurde noch am Wochenende vom Amtsgericht Mosbach erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.