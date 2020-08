Von Andreas Hanel

Adelsheim. Sowohl an seinen Lebens- als auch an seinen Dienstjahren gemessen, ist Adelsheims Stadtoberhaupt Wolfram Bernhardt noch jung. Der 37-Jährige bekleidet sei knapp einem Jahr das Amt des Bürgermeisters. Im Rahmen der RNZ-Reihe "Rathausrunde" beantwortet Bernhardt Fragen zu Corona und die damit verbundenen Auswirkungen, zum Neubau der Eckenberghalle, zur Entwicklung der Stadt Adelsheim und der Stadtteile sowie zu seinen Erfahrungen im ersten Jahr als Bürgermeister.

Wie hat der Mensch Wolfram Bernhardt die letzten Monate des coronabedingten Ausnahmezustandes erlebt?

Bürgermeister Wolfram Bernhardt auf dem Balkon vor seinem Büro im Rathaus. Fotos: Andreas Hanel (5) / Jana Schnetz (1)

Voll Verwunderung. Zum einen über die gelebte Solidarität. Zum anderen aber auch darüber, wie ein kleines Virus es schaffen konnte, innerhalb weniger Woche das zu erreichen, was man zuletzt für unmöglich hielt: Dass die Politik mit dem Allgemeinwohl vor Augen entschlossen agiert.

... und wie der Bürgermeister Wolfram Bernhardt?

Zunächst beobachtete ich die Entwicklungen mit Sorge: Wenn man der Berichterstattung lauschte, bekam man ja das Gefühl, die Menschheit stünde kurz vor der Ausrottung. Als nächstes meldete sich Verwirrung aufgrund der teils widersprüchlichen und sich kurzfristig ändernden Verordnungen. Und schließlich war ich dankbar gegenüber dem Landratsamt, das sich in dieser Zeit als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner gezeigt hat. Bezüglich der Verwaltungsarbeit hat uns das kleine Virus vor einige Herausforderungen gestellt: angefangen mit der Organisation der Gemeinderatssitzungen über die Planung der Finanzen bis hin zur schmerzlichen Entscheidung, das Freibad in diesem Jahr geschlossen zu lassen.

Hintergrund 13 indiskrete Fragen an den Bürgermeister 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, ich erinnere mich und kann mir gar nicht vorstellen, dass das noch nicht einmal ein Jahr her ist. So viel ist seitdem [+] Lesen Sie mehr 13 indiskrete Fragen an den Bürgermeister 1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, ich erinnere mich und kann mir gar nicht vorstellen, dass das noch nicht einmal ein Jahr her ist. So viel ist seitdem passiert ... 2 Welchen Beruf außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Alle, bei denen ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun. Wobei ich gestehen muss, dass ich mich gerade pudelwohl fühle im Amt des Bürgermeisters. 3 Beschreiben Sie Ihre Stadt mit drei Schlagworten ... Lebensfroh, im Wandel begriffen, heimatverbunden. 4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften … Menschlich, anpackend, zukunftsorientiert. 5 Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? "Auf Wiedersehen" von Max François, "L’amour est un oiseau rebelle" aus der Oper "Carmen" von Georges Bizet, "Talkin’ about a Revolution" von Tracy Chapman. 6 Worüber können Sie lachen? Mich selbst. Situationskomik. 7 Und was finden sie zum Weinen? Wenn Menschen sich selbst zu ernst nehmen, wenn sie kein Mitgefühl haben und lieber den eigenen Vorteil in den Vordergrund stellen als das Wohl der Mitmenschen. 8 Wovor haben Sie Angst? Davor, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft immer weiter schwindet, weil sich viele Menschen nicht mehr gehört fühlen. Davor, dass wir am Klimawandel zugrunde gehen und Europa zerbricht. Gründe sich Sorgen zu machen, gibt es leider zuhauf ... 9 Ihre größte Leidenschaft? Dafür zu kämpfen, dass all das nicht eintrifft, wovor ich Angst habe. 10 Und Ihre größte Schwäche? Mich in Arbeit zu stürzen und dass ich fast nie Nein sagen kann, wenn mir jemand einen Kaffee und/oder ein Bier anbietet. 11 Mit wem würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Ich weiß nicht, ob er einen Kaffee oder ein Bier getrunken hätte, aber mit Jesus Christus hätte ich gerne mal über grundlegende philosophische Fragen gesprochen. 12 Was bedeutet für Sie Glück? Sich nicht verbiegen zu müssen. Zu wissen, dass man allen Mitmenschen ohne Sorge in die Augen schauen kann. Abends ruhigen Gewissens einschlafen zu können. 13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie? Der Spruch "Gottes Wege sind unergründlich" hat mir oft über schwere Zeiten hinweggeholfen. Zu akzeptieren, dass ich als kleines Menschlein nicht immer Herr meines Schicksals bin, hilft mir, mich nicht allzu sehr zu grämen.

[-] Weniger anzeigen

Auch die Stadt Adelsheim befindet sich in einer Krise, nämlich einer finanziellen. Welchen Anteil dabei hat Corona und welche anderen Faktoren können als Grund dafür angeführt werden?

Den Anteil von Corona können wir noch nicht genau beziffern, aber sicher ist, dass der Anteil der Eckenberghalle an der Situation weit größer ist.

Apropos neue Eckenberghalle: Wie lassen sich hier die Mehrkosten erklären? Und kann mit dem Frühjahr 2021 das geplante Eröffnungsdatum eingehalten werden?

Mit dem Gemeinderat, der Verwaltung und dem Architekten sind wir noch dabei, die unterschiedlichen Faktoren, die zu diesen unerwarteten Mehrkosten geführt haben, zu diskutieren. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich nicht voreilig eine Analyse der Situation liefern möchte. Aber eine solche Erklärung wird es geben. Das sind wir allen Bürgerinnen und Bürgern schuldig, schließlich fehlt das Geld jetzt an anderer Stelle. Bezüglich des Eröffnungsdatums hat uns Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Derzeit planen wir mit der Fertigstellung im Sommer 2021.

Der Neubau der Eckenberghalle. Fotos: Andreas Hanel (5) / Jana Schnetz (1)

Adelsheims Wirtschaft ist geprägt von einer Vielzahl mittelständischer Unternehmen. Wie kommen diese mit den Folgen der Coronakrise zurecht?

In den meisten Fällen haben die Unternehmen die Krise recht gut überstanden – was auch damit zusammenhängt, dass die Auswirkungen der Corona-Verordnungen die jeweiligen Unternehmensbranchen unterschiedlich stark getroffen haben. Dass der Bäcker Deimel aufgrund der Krise zum Ende des Jahres schließen wird, ist jedoch eine Katastrophe, und mir blutet das Herz. Gleichwohl respektiere ich die Entscheidung von Herrn Deimel und verneige mich vor dem, was er die letzten Jahre hier geleistet hat.

Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich wirkt sich das Coronavirus aus. Wie stark verändert es das Leben in Adelsheim?

Auch hier können wir noch nicht final abschätzen, wie diese Erfahrung das gesellschaftliche Leben mittel- und langfristig verändert. Oft spekulierte man in letzter Zeit, dass das ehrenamtliche Engagement unter der Krise leiden würde. Aber vielleicht wird ja genau das Gegenteil der Fall sein: dass den Menschen in der verordneten Isolation bewusst geworden ist, welche Bereicherung ehrenamtliche Arbeit darstellt. Dadurch, dass man erkennen musste, dass doch nicht alles so selbstverständlich ist, wie man immer dachte – Volksfest, Vereinsfeste, Freibad –, sehen wir vielleicht im nächsten Jahr eine Renaissance des Ehrenamtes, die vor Kurzem noch für unmöglich gehalten wurde.

Das nächste große Projekt wird in Adelsheim die Neugestaltung der Innenstadt und der Marktstraße sein. Fotos: Andreas Hanel (5) / Jana Schnetz (1)

Eine Veränderung steht nach der Fertigstellung der Ortsumfahrung sicher an: die der Marktstraße und der Innenstadt. Was bedeutet dies für Adelsheim und wie sehen diesbezüglich die nächsten Schritte aus?

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt sich als Schwerpunktgemeinde im "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" bewerben will. Bereits im Rahmen des Bewerbungsprozesses muss man sich Gedanken darüber machen, welche Projekte angegangen werden sollen. Ich möchte hier nicht vorgreifen, aber die Marktstraße und die Innenstadt werden uns sicherlich intensiv beschäftigen.

Die Neugestaltung der Innenstadt ist eine der Herausforderungen. Welche kommen in der Zukunft noch auf Adelsheim zu? Wo ist die Stadt gut aufgestellt, wo hat sie Nachholbedarf?

Adelsheim ist ein Ort mit hoher Lebensqualität, und ich würde mich freuen, wenn sich das auch bei denen herumspricht, die in hoch qualifizierten Jobs in den Ballungszentren arbeiten. Wenn Corona dazu geführt hat, dass deren Arbeitgeber ihnen nun eine größere Freiheit bei der Wahl des Arbeitsortes zugestehen – Stichwort Home Office –, spricht nichts dagegen, dass diese Menschen mit ihren Familien nach Adelsheim ziehen. Was es hierfür noch braucht? Schnelles Internet – aber das soll ja in den nächsten zwei bis drei Jahren in ganz Adelsheim verlegt sein.

Im Sennfelder Kindergarten entsteht außerdem eine neue Kleinkindgruppe. Fotos: Andreas Hanel (5) / Jana Schnetz (1)

Welche Veränderungen und Maßnahmen stehen im Stadtteil Leibenstadt an?

Die wohl gravierendste Veränderung wird sein, wenn der bisherige Ortsvorsteher Dieter Stahl in vier Jahren sein Amt niederlegt. Aber ich bin bester Dinge, dass dieser Übergang reibungslos vonstatten gehen wird, führt der Ortsvorsteher seinen Nachfolger doch bereits in dieses Amt ein. Die Maßnahmen, die auch künftig die Entwicklung von Leibenstadt charakterisieren werden, sind: Die Schaffung von Wohnraum durch eine ausgewogene Balance von Neubauten und der Sanierung im Innenbereich, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie und ein bewundernswertes ehrenamtliches Engagement, dank dem schon zahlreiche Projekte in der Vergangenheit realisiert wurden.

… und welche in Sennfeld?

Eine gerade auf den Weg gebrachte Maßnahme ist die Schaffung einer Kleinkindgruppe für den Kindergarten Sennfeld. Mit ihr können Eltern schon ihre einjährigen Kinder in Sennfeld betreuen lassen. Auch die Schaffung von Wohnraum wird uns dort die nächsten Jahre beschäftigen – wichtig wird es auch hier wieder sein, eine gesunde Balance zwischen der Ausweisung von Neubauplätzen und der Sanierung im Innenbereich hinzubekommen. Aber viel wichtiger ist es, das Lebensgefühl zu erhalten, das Sennfeld so besonders macht. Voll Begeisterung denke ich an das Dorffest im letzten Jahr, das nicht nur mich begeistert hat, sondern auch jedes Mal viele Exil-Sennfelder in ihre Heimatstadt lockt.

Sie sind nun ein knappes Jahr Bürgermeister von Adelsheim. Wie sehr erfüllt Sie dieses Amt? Wie viel Zeit bleibt da noch für die Familie?

Da ich es auch vorher schon gewohnt war, nach "Dienstschluss" über berufliche Dinge nachzudenken, hat sich nicht viel geändert. Gleichzeitig bringt es das Amt mit sich, dass man viele Abendtermine hat, und die Arbeitszeiten sehr flexibel sein müssen – alles Aspekte, die von der Partnerin mitgetragen werden müssen, was nicht immer einfach ist. Durch die Coronakrise hat das ein ganz neues Ausmaß bekommen, denn auch meine Kinder konnten plötzlich nicht mehr in den Kindergarten. Da ich meine Arbeit nicht ins Homeoffice verlegen konnte, musste meine Frau für die Kinderbetreuung einspringen. Für all ihren Einsatz möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Gleichzeitig bin ich aber auch erfreut, wie groß das Verständnis in der Bevölkerung ist, dass ich ab und an Zeit für mich und meine Familie brauche und manchmal einfach nur Mensch bin.

Wegen Corona hat das Freibad in diesem Sommer geschlossen. Fotos: Andreas Hanel (5) / Jana Schnetz (1)

Ihr Amt sind Sie ja auch als Visionär mit bestimmten Vorstellungen angetreten. Wie viel von dem ist nach einem Jahr Bürgermeister-Realität noch vorhanden und was wollen Sie auf jeden Fall für Adelsheim realisieren?

Die Vision, die mir am meisten am Herzen liegt, ist, die Menschen wieder mehr für das Allgemeinwohl zu begeistern und sie zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, die Krise der heutigen Gesellschaft rührt zu einem großen Teil daher, dass sich viele Menschen nicht mehr ernst genommen fühlen und nicht das Gefühl haben, mit ihrem Tun etwas verändern zu können. Ich würde mich freuen, wenn ich durch meine Arbeit dazu beitrage, dass eine Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung entsteht und wir als Stadtgemeinschaft die großen Herausforderungen anpacken.

Könnten Sie sich bei solch einer Motivation aktuell schon vorstellen, noch eine zweite Amtszeit anzuhängen?

Überlegungen hinsichtlich einer zweiten Amtszeit spielen für mich derzeit keine Rolle. Wenn ich in sieben Jahren Lust auf eine zweite Amtszeit habe und die Adelsheimer Bürgerinnen und Bürger noch Lust auf mich haben (und das ist das Wichtigste!), werde ich gerne auf diese Frage mit Ja oder Nein antworten. Klar herrscht nicht immer eitel Sonnenschein und natürlich ist die Motivation, morgens aufzustehen und ins Büro zu gehen, nicht immer die gleiche, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich pudelwohl im Amt des Bürgermeisters.

Sie sind mit Ihrer Frau und Ihren Kindern wieder hierher zurückgekehrt. Hat sich Adelsheim in der Zwischenzeit verändert und welchen Stellenwert hat die Stadt für Sie?

Als ich mit 19 Jahren weggezogen bin, wollte ich die große weite Welt kennenlernen. Das habe ich getan – und zwar nicht nur in geografischer Hinsicht. Ich habe auch die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt, habe mit meinem Schlafsack auf dem Fußboden einfacher Bauern in der Pampa von Paraguay geschlafen oder mit Milliardären zu Abend gegessen. Als ich vor zwei Jahren wieder zurück nach Adelsheim gekommen bin, habe ich die Stadt ganz neu entdeckt und lieben gelernt. Gerade weil ich die Welt und die Großstadt kennengelernt habe, kann ich heute das schätzen, was Adelsheim so einmalig macht: das Überschaubare, die Nähe zur Natur, das persönliche Miteinander und die engagierten Menschen.