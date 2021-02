Das Fastnachts-Motto 2021 in Alleze lautet: „Corona brennt mit Wucht und Tücke ins Fastnachtsherz ne große Lücke“. Der diesjährige Fastnachts-Pin in Rot und Gold zeigt das Fastnachtsherz, in dem ein Loch in Form einer „Gääss“ entstanden ist. Foto: Jörg Zimmermann

Alleze. (zij) Auch in Pandemie-Zeiten geben die krisenerprobten "Allezer Gäässwärmer" nicht klein bei und laden alle Mitglieder und Bürger ein, gemeinsam Fastnacht zu begehen. Und das geht ganz einfach, denn man muss dazu nicht einmal vor die Haustüre gehen, denn die "Gäässwärmer" veranstalten einen Fastnachtsfenster-Wettbewerb. Hierzu sucht die "Gäässwärmerzunft Alleze 1927" die am schönsten geschmücktesten Fastnachtsfenster in Adelsheim und seinen Ortsteilen. Ideengeber dieser Aktion sind Kevin Retlich und Wolfgang Dolk. Mitmachen kann jeder, und der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt – egal ob Ballons, Luftschlangen, "Gäässe", Hexe, Trachte, Bilder oder Puppen – nichts muss, aber alles kann. Außerdem gibt es Ausmalbilder der Zunft, die man auf der Homepage der Gäässwärmerzunft unter www.gwz-alleze.de herunterladen kann. "Schön wäre es, wenn viele der Straße zugewandte Seiten fastnachtlich geschmückt werden, um so ein bisschen Farbe und Frohsinn in diese triste Zeit zu bringen", so die Präsidentin der GWZ Iris Kull. Bis zum Aschermittwoch, Mittwoch, 17. Februar, besteht die Möglichkeit, die geschmückten Fenster zu präsentieren. Jeder, der sich an dem Wettbewerb beteiligen möchte, kann ein Foto seines Fastnachtsfensters unter Angabe von Namen, Alter und Adresse an redaktion@gwz-alleze.de senden oder es via Facebook oder Instagram teilen. Eine Jury ermittelt dann die drei schönsten Fastnachtsfenster, die mit einem Preis prämiert werden.

Und noch ein Schmankerl hat sich die Gäässwärmerzunft mit ihrem Kreativteam um die "Schaffer-Sisters" einfallen lassen. "Ihr glaubt die Allezer Fasnacht fällt aus? Naja nicht ganz! Denn mit unsrer "Gäässe-Fudder-Tüte" kommt die Fasnacht zu Euch nach Hause", so die Verantwortlichen der Zunft. Die Tüte bietet Nahrung für Körper und Geist und beinhaltet neben witzigen und spritzigen Überraschung auch eine Ausgabe der "Gäässwärmer-Corona-Sonderzeitung". Das "Gäässe-Fudder" gibt es in zwei Varianten: Für aktive Zunftmitglieder sowie für Freunde und Gönner der Zunft. Natürlich können der diesjährige Pin (für aktive Mitglieder) sowie die "Gäässwärmer-Zeitung" auch einzeln erworben werden.

Die Idee zum Pin 2021 entstand während einer Vorstandssitzung. Alle bedauerten dabei, dass die Fastnachtsveranstaltungen abgesagt werden müssen. "Das schmerzt jeden Fastnachter und reißt ein Loch ins Herz", wurde betont. Der diesjährige Pin in Rot und Gold zeigt das Fastnachtsherz, in dem ein Loch in Form einer Gääss entstanden ist.

Der Pin wird ab Freitag, 5. Februar, an die aktiven Mitglieder verkauft. Die gestalterische Umsetzung und die digitale Vorlage lieferte Kevin Retlich.

Die "Gäässe-Fudder"-Tüte kann in der Tanzbergstraße 5 bei Zunft-Präsidentin Iris Kull gekauft werden. Die Abholung ist nur unter Einhaltung der gültigen Corona-Verordnung möglich.

Gleichzeitig möchte die "Gäässwärmerzunft Alleze" mit dem Verkauf des "Gäässe-Fudders" auch etwas Gutes tun. Daher geht ein Teil des Erlöses an das Zunftmitglied und "Seatown-Zicke" Nela Graf. Nela ist zehn Jahre und kämpft aktuell das zweite Mal mittels Knochenmarktransplantation gegen eine schwere Krankheit. Um weiterhin mit ihrer Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben und auch ihre schulischen Tätigkeiten trotz der langen Krankenhausaufenthalte zu erledigen, benötigt sie ein neues Tablet, das alle Herausforderungen schafft. Die Zunft hofft, dass viele Mitglieder und Bürger mit dem Kauf einer "Gäässe-Fudder-Tüte" die Zunft und damit obige Spendenaktion unterstützen. Außerdem freut sich die Zunft über viele närrische Fotos die in den Sozialen Medien unter #NärrischesAlleze hochgeladen oder an Redaktion@gwz-alleze.de geschickt werden können.