An der Isaakskathedrale in St. Petersburg ging das 1300 Kilometer lange Abenteuer auf dem Fahrrad für Wilfried Lenuweit los.

Adelsheim. (zij) Vor einigen Wochen feierte Wilfried Lenuweit seinen 70. Geburtstag. Er feierte diesen nicht wie üblich mit Verwandten und Freunden, sondern erfüllte sich einen großen Wunsch: eine nahezu 1300 Kilometer lange Radtour. Die Tour begann in St. Petersburg und führte durch Russland, Estland, Lettland, Litauen und wiederum über Russland nach Kaliningrad.

Lenuweit stellte sich immer wieder die Fragen: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Eines seiner großen Hobbys ist die Erforschung der Familiengeschichte der letzten 350 Jahre im Land seiner Vorfahren in Litauen und Ostpreußen, wobei er vieles herausgefunden habe, wie Lenuweit gegenüber der RNZ betonte.

Eine Frage blieb aber immer offen: Lebten die Vorfahren schon immer hier? Oder kamen sie aus dem Westen, dem Land der Kelten, oder aus dem Osten, dem Land der Slawen? Mittels eines alten Fotos aus dem Jahr 1930, gelang es ihm, das Haus seiner Urgroßeltern in Neman (Ragnit) ausfindig zu machen.

Anfang Juni begann dann die Radtour an der Isaaks-Kathedrale im Zentrum von St. Petersburg. Von hier aus fuhr er drei Tage durchs russische Hinterland, wo er bei sehr schlechten Straßenverhältnissen nur wenige Dörfer und heruntergekommene Häuser vorfand. Aufgrund der schlechten Infrastruktur musste er die erste Nacht im Freien auf einem alten Flugplatz verbringen.

Am nächsten Tag ging die Tour weiter Richtung Westen. Am dritten Tag erreichte er Estland. Auf russischer Seite erkundete er die Festung Iwangorod, die im 15. Jahrhundert zur Sicherung des damaligen russischen Reiches erbaut wurde. Auf der anderen Flussseite erhebt sich die Hermannsfeste. Erbaut wurde die Festung 1256 zur Sicherung des damaligen Deutschen Ritterordens gegen den Osten.

In Estland erreichte Lenuweit den europäischen Sprach- und Einflussbereich. Nun war die Verständigung in englischer Sprache wieder möglich. Estland biete mit seinem flachen Land und seinen vielen Wäldern eine wunderschöne Natur dar, durch die er tagelang radelte.

Daraufhin ging es immer weiter westlich, auch durch den Lahemaa-Nationalpark. Der 70-Jährige besuchte außerdem malerische Fischerdörfer an der Ostsee. In diesem Streckenabschnitt traf er auf viele prächtige Gutshöfe aus deutsch-baltischer Zeit. Nach 460 Kilometern erreichte er die Hauptstadt Tallin, wo er mit irischen Fußballfans Kontakt hatte, die ihren Sieg über die Fußballnationalmannschaft von Estland feierten.

Weiter ging die Fahrt südlich durchs Landesinnere zum Seebad Pärnu, danach weiter immer an der Ostsee entlang durch viele kleine schmucke Dörfer.

Bei Ainazi überquerte er die Grenze nach Lettland. Ein geplanter Streckenabschnitt mit der Bahn fiel leider aus, da auf dieser Strecke infolge maroder Gleise nur noch Güterzüge verkehrten. Da traf es sich gut, dass ein hilfsbereiter Autofahrer vorbeifuhr und den Radfahrer rund 90 Kilometer in die Ordensritterstadt Cesis mitnahm.

Von hier aus ging die Tour bis zur lettischen Hauptstadt Riga mit ihren vielen prächtigen Jugendstilbauten. Die 800-jährige Geschichte der Stadt erwanderte der rüstige 70-Jährige zu Fuß. An der Ostseeküste setzte er anderntags seine Tour fort ins nördliche Livland. Zügig ging es dann die nächsten Tage weiter entlang der Küste nach Süden durch ehemalige deutsche Städte wie Ventspils (Windau) und Liepaja (Liebau).

Nach einem weiteren Tag überquerte er die Grenze von Lettland nach Litauen. Im kurischen Seebad Palanga besuchte er das Schloss des Grafen Feliks Tyszkiewicz, erbaut vom Berliner Architekten Schwechten, in dem sich heute ein berühmtes Bernsteinmuseum befindet.

An der Memel entlang erreichte er dann Tilsit über die Königin-Luise-Brücke und damit wieder Russland (ehemaliges Ostpreußen). Hier wanderte er auf den Spuren seiner Vorfahren und fand anhand alter Fotos aus dem Jahr 1930 das Haus seines Urgroßvaters in Ragnit. "Es waren sehr emotionale Tage und Stunden in Ostpreußen" erklärte Lenuweit. Weiter ging die Fahrt nach Kaliningrad (Königsberg) und auf die kurische Nehrung nach Nidden.

An seinem 19. Reisetag erreichte er mit dem litauischen Klaipeda (Memel) sein Endziel. Nach einem ausgedehnten Stadtrundgang und einem opulenten Abendessen ging er nach rund 1300 Radkilometern an Bord einer Fähre, die ihn sicher nach Kiel brachte. Von dort war es dann nur noch ein kurzes Stück mit der Bahn ins heimische Adelsheim.