Adelsheim-Sennfeld. (pm) Der erneute Lockdown trifft die Kreativbranche besonders hart. Das Hip-Hop-Duo "Zweierpasch" mit den Zwillingen Till und Felix Neumann aus Sennfeld veröffentlicht derweil ihre vierte Corona-Session. Und die hat es in sich.

Ihre Single "Fake" wurde mit einer neunköpfigen Band neu interpretiert. Thematisch passt sie wie die Faust aufs Auge in die aktuelle Zeit: Corona, Fake News, Verschwörungstheorien und AfD. "Zweierpasch" setzt mit seinen deutsch-französischen Texten ein Zeichen für Frieden, Austausch und Toleranz, aber auch für den Umweltschutz.

Das Hip-Hop-Duo überschreitet dabei – genauso wie sein Bekanntheitsgrad – sprachliche und geografische Grenzen. Für ihr Bemühen um vor allem die deutsch-französische Verständigung wurden sie 2019 mit dem renommierten Adenauer-de-Gaulle-Preis ausgezeichnet.

Jede Krise braucht bekanntlich ihre Helden. Deshalb erinnert auch das Video der Single "Fake" im Comicstyle an Marvelfilme. Der Zuschauer darf sich seinen Lieblingscharakter aussuchen: den löwenmähnigen Gitarristen Stefan Harth, der sich an bunten Effektgeräten auslässt, die Blechbläser Stefan Haulitschke und Patrick Schäfer, die zum Finale den Staubsauger schwingen, oder Drummer Moritz Ulrich, der auf einem Luftballon trommelt. Acht verschiedene Kameras zeigen die neun Charaktere.

"Was? Schon fertig?”, hört man eine Kinderstimme den Pianisten Christian Haber nach schwungvollem Abgang vom Flügel zum Ende des Tracks fragen. Nicht ganz: Das launische Finale hat es in sich. Spätestens da darf man sich fragen: Wie ernst meinen es die Zwillingsrapper mit kontroversen Aussagen zu Rassismus oder Klimawandel?

"Die größten Skandale und Hypes des Jahres 2020 in Deutschland und Frankreich – die nehmen wir auseinander", so Frontmann Felix mit Markenfarbe Blau. "Die Zeit ist verdammt schnelllebig, Fake News lauern an jeder Ecke, tappt nicht in die Falle", ergänzt sein Zwillingsbruder Till. Und schiebt zwinkernd hinterher: "Immer erst liken und sharen, dann nachdenken."

Für 2021 kündigen die beiden mit dem Label "Jazzhaus Records" die EP "Positive Rebellion" an. Am 6. Januar begleiten sie live aus Offenburg musikalisch ein öffentliches Stream-Event. Zudem sind sie Teil der Kampagne "Kulturgesichter0761".