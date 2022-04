Adelsheim. (ahn) Betritt man die neue Eckenberghalle in Adelsheim, fallen einem zwei Dinge ins Auge bzw. steigen einem in die Nase: Zum einen ist die Halle so gut wie fertig, wenn da nicht – zum anderen – der Geruch nach verbrannten Kabeln wäre. Dieser stammt von einem Schwelbrand, der Mitte April in einem Stromverteilerkasten im Bühnenbereich ausbrach. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, so dass sich der Schaden nur auf den Technikraum auf der Bühne beschränkt. Der Schaden wurde von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war wohl ein technischer Defekt. Deshalb wird nun die offizielle Einweihung der neuen Halle vom 6. Mai auf den 30. September verlegt, wobei tags darauf ein Tag der offenen Tür stattfindet, wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Sitzung am Montag dem Gemeinderat mitteilte. Dieser beschloss anschließend die Benutzungs- und Entgeltordnung für die neue Halle.

Diese regelt die Grundlagen für die Nutzung der Halle, die dann Schulen, ortsansässigen Vereinen, Gewerbetreibenden sowie privaten Mietern zur Verfügung steht. Folgende Kernpunkte sind in der Benutzungsordnung festgelegt: Die Verwaltung obliegt dem Bürgermeisteramt, das Hausrecht üben der Bürgermeister bzw. die von ihm beauftragten Mitarbeiter aus. Die laufende Aufsicht hat der zuständige Hausmeister.

... wenn es in diesem Stromverteilerkasten nicht gebrannt hätte. Foto: Andreas Hanel

Wer wann die Halle regelmäßig nutzen darf, wird in einem verbindlichen Raumbelegungsplan festgehalten. Änderungs- bzw. Belegungswünsche sind jährlich zum 31. Juli, mindestens aber einen Monat zuvor schriftlich an die Verwaltung zu richten.

Die Regeln bei der Hallenvermietung für Veranstaltungen werden in einem gesonderten Mietvertrag festgehalten. Entsprechende Anträge sind mindestens sechs Wochen vor der Veranstaltung schriftlich bei der Verwaltung einzureichen. Für den Auf- und Abbau muss grundsätzlich der Veranstalter sorgen.

Für alle Schäden haftet der Veranstalter. Stadtrat Marco Rieß schlug vor, dass der Veranstalter vor der Nutzung eine gültige Haftpflichtversicherung vorlegen solle. "Denn bei Schäden ist die Kaution von 1500 Euro schnell weg." Dieser Vorschlag fand die Zustimmung des gesamten Gremiums. Ein entsprechender Passus wird nun in den Mietverträgen aufgenommen.

Insgesamt gilt, dass die Halle beim Übungsbetrieb und bei Sportveranstaltungen nur mit gut gereinigten Turnschuhen benutzt werden darf. Außerdem sind keine Tiere in der Halle erlaubt. In der ursprünglichen Fassung war diesbezüglich lediglich von Hunden die Rede. Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat nun, das Verbot auf alle Tiere auszuweiten.

Einstimmig fiel dagegen der Beschluss für die Benutzungs- und Entgeltordnung. Letztere ist nötig, da mindestens zehn Prozent der laufenden Betriebskosten durch Einnahmen erzielt werden müssen. Durch die Benutzungsentgelte kommt man bei einer veranschlagten jährlichen Nutzung von 3072 Stunden auf Einnahmen von knapp 30.000 Euro, was einer Kostenabdeckung von fast 11,5 Prozent entspricht.