Adelsheim. (ahn) Wie soll die Ortsdurchfahrt besser gestaltet werden? Wie kann man junge Menschen dazu bringen, Verantwortung – sei es in Vereinen oder etwa im Einzelhandel – zu übernehmen? Wie kann man ein nachhaltiges Energiekonzept auf die Beine stellen? Das sind nur einige der Fragen, die in Adelsheim mittelfristig beantwortet werden müssen – und das bei klammen Kassen. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder machte sich bei ihrem Besuch am gestrigen Dienstag von dieser Situation ein Bild – und hatte einen Vorschlag mit im Gepäck, der bei der Finanzierung der anstehenden Projekte helfen könnte.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt, der seiner Freude über den Besuch der Regierungspräsidentin Ausdruck verlieh, begrüßte im Sitzungssaal des Rathauses neben der Regierungspräsidentin und ihrem Referenten auch Landrat Dr. Achim Brötel sowie die vier Fraktionssprecher des Gemeinderats.

"Adelsheim hat viel zu bieten", sagte Dr. Brötel, nachdem er der Regierungspräsidentin für "den kurzen Draht" und das gute Miteinander gedankt hatte. Adelsheims Motto "Zukunft aus Tradition" passe zur Stadt, hob der Landrat hervor, bevor er auf die Situation der Straßen in und um Adelsheim einging. Zwar befinde sich der Ausbau der Ortsumfahrung (B292) auf der Zielgeraden, dennoch gebe es bezüglich der Straßen noch weitere Baustellen.

Etwa die Transversale, "die wir ja noch in der Pipeline haben," und bei der ebenfalls ein guter Kontakt zum Regierungspräsidium bestehe. Außerdem gab der Landrat der Regierungspräsidentin noch "für die Rückfahrt ins Handgepäck mit", dass auf der B292 zwischen Adelsheim und Osterburken sowie auf der L519 zwischen Adelsheim und Zimmern jeweils die Fahrbahndecke erneuert werden müsste. "Das wünschen wir uns für nächstes Jahr."

Darüber hinaus bat Dr. Brötel um die weitere Unterstützung beim Bau der neuen Sport- und Kulturhalle in Adelsheim, nachdem er hervorhob, dass dieser ohne die Unterstützung aus dem Ausgleichsstock nicht möglich gewesen wäre.

Nachdem der Landrat die Bedeutung Adelsheims als Schulstadt herausgestellt hatte, sagte er, dass er sich weiterhin auf den guten Dialog und Miteinander freue.

"Dass an der L519 dringend etwas gemacht werden muss, wissen wir" sagte Regierungspräsidentin Felder. Die Arbeiten könnten allerdings nur unter Vollsperrung der Straße ablaufen. Man werde es aber relativ schnell angehen.

Regierungspräsidentin Sylvia Felder trug sich im Beisein von Bürgermeister Bernhradt und Landrat Dr. Brötel ins Goldene Buch der Stadt Adelsheim ein. Foto: Andreas Hanel



Die Regierungspräsidentin kommt selbst aus der Kommunalpolitik und weiß deshalb, "dass dies die Politikebene mit der meisten Gestaltungskraft ist". Auf Adelsheim gemünzt, merkte sie an: "Sie haben hier die Chance, Ihre Stadt künftig anders aufzustellen. Wir freuen uns als Land, wenn wir Sie bei diesen Möglichkeiten unterstützen können."

Allerdings schränkte sie auch ein, dass – auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Coronavirus – "die Haushalte in den kommenden Jahren nicht besser aussehen werden." Land und Bund unternähmen zwar gerade "gigantische Anstrengungen", allerdings könne man nicht sagen, wie die Wirtschaft die Krise meistern werde.

Anschließend zeigte Bürgermeister Bernhardt einen kurzen Film über Adelsheim und dessen Stadtteile sowie einen Fernsehbericht über die Kultur-Veranstaltung "Adelsheim leuchtet". Diese hätte in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden sollen. Das werde nun auf nächstes Jahr verschoben. "Wie es damit weitergeht, steht in den Sternen", so Bernhardt.

Wie es mit der Ortsdurchfahrt, die "ein Schrecken" sei, weitergeht, ist ebenfalls eine Frage, mit der man sich nach der Fertigstellung der Ortsumfahrung beschäftigen müsse.

Lösungen brauche man auch für den Einzelhandel und die Gastronomie, da "viele Firmeninhaber strammen Schrittes aufs Rentenalter zugehen". Nachwuchs fehle auch in vielen der 60 Vereine, die man in Adelsheim habe.

Künftige Pflichtaufgaben seien auch die Fertigstellung der neuen Halle, bei der die Arbeiten vorangingen. Allerdings verliefe der Bau "nicht ganz nach Plan". Dies gilt vor allem für die Kosten, die inzwischen auf zwölf Millionen Euro angestiegen sind und von denen die Stadt acht Millionen Euro selbst stemmen muss. Die Fertigstellung der Halle sei für nächstes Jahr geplant.

Außerdem müsse man für weitere Kindergartenplätze sorgen, "die Not ist groß". Diesbezüglich hat der Gemeinderat bereits die Einrichtung dreier weiterer Gruppen entschieden.

Weitere Themen seien neben dem Erhalt der Infrastruktur – Stichwort "Straßen" – die Sanierung und Entwicklung der Innenstadt. Außerdem müsse man klären, wie man künftig das Klimakonzept unter Einbeziehung erneuerbarer Energien gestalten will. Das Wichtigste sei allerdings, so der Bürgermeister, "die Begeisterung junger Menschen zur Übernahme von Verantwortung".

Dem stimmte die Regierungspräsidentin zu: "Wir brauchen junge Leute, die Verantwortung übernehmen. Das bedeutet aber auch, dass man zu Veränderungen bereit sein muss. Aber ich glaube, in Adelsheim ist man das."

Zudem werde man in Adelsheim in den nächsten Jahren gefordert sein, "einen Mehrwert aus der Umgehungsstraße herauszuholen". Und durch die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt oder auch kleinere "gestalterische Elemente" wie Cafés oder Einzelhandel den Wohnwert in Adelsheim zu steigern.

Nach den Wortmeldungen der Fraktionssprecher (siehe Kasten links) sprach Felder das Thema Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) an. Adelsheim eigne sich sehr als Schwerpunktgemeinde. Dabei winke nicht nur eine 50-prozentige Förderung, sondern ein weiterer Vorteil wäre, dass nicht nur die Gemeinde als Investor auftreten könne, sondern auch Privatleute. "Das erhöht die Bürgerbeteiligung, außerdem hat man Sicherheit über Jahre hinweg", so Felder.

Der Vorschlag schien bei den Anwesenden auf fruchtbaren Boden zu fallen. Auch Landrat Dr. Brötel begrüßte ihn. "Das ist natürlich auch in unserem Sinne, da so mehr Geld in unseren Kreis fließen würde."

Allerdings ist die Aufnahme auch mit einem Mehr an (bürokratischem) Aufwand verbunden. Doch: "Wenn ich nicht investiere, löse ich keine Probleme", sagte Felder – oder um es mit den Worten Wolfram Bernhardts zu sagen: "Nichtstun ist auch keine Lösung."

Nach einer kleinen Runde durch die Stadt Adelsheim besuchte man das Schloss in Sennfeld. Abschließend besuchte man noch die Firma Glassline GmbH in Adelsheim.