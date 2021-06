Adelsheim. (zij) Künftig mehr Raum für die Betreuung von ein- bis dreijährigen Kindern bietet der geplante Neubau für zwei Krippengruppen im evangelischen Kindergarten in Adelsheim. Die Bedarfsplanung zeigt einen deutlichen Mehrbedarf an Kindergartenplätzen. Neben größeren Jahrgängen hat sich in den letzten Jahren eine größere Nachfrage – etwa bei Ganztagesplätzen, verlängerten Öffnungszeiten oder bei der Betreuung ab zwölf Monaten – ergeben. Zwischenzeitlich wurde der evangelische Kindergarten Sennfeld um einen großzügigen Neubau ergänzt, und derzeit laufen am evangelischen Kindergarten in Adelsheim die Baumaßnahmen für einen Neubau an.

Bereits letztes Jahr erwarb die Stadt Adelsheim die Grundstücke mit Gebäuden von den evangelischen Kirchengemeinden Sennfeld und Adelsheim, um die zu erstellenden Neubauten selbst vorzunehmen. Mit den Kirchengemeinden wurden langfristige Verträge zur Betriebsführung geschlossen.

Nachdem das Gelände für den Neubau beim Adelsheimer Kindergarten durch den städtischen Bauhof bereits gerodet wurde, begannen in den Pfingstferien die ersten Vorbereitungsarbeiten, die für die Aufstellung des neuen Gebäudes in Holzmodulbauweise notwendig sind. Der Auftrag für den Neubau wurde – wie schon in Sennfeld – der Firma KommInvest (Langenburg) nach Ausschreibung und Entscheidung im Gemeinderat durch die Stadt Adelsheim am 30. März dieses Jahres erteilt. Die Produktion der Module im Werk ist bereits angelaufen. Diese werden voraussichtlich nach den Sommerferien aufgestellt. Die Fertigstellung des Neubaus ist bis zum 31. Oktober geplant.

Repro: Jörg Zimmermann

Das neue Gebäude wird eine Bruttogeschossfläche von 253 Quadratmetern haben. Es entsteht Platz für zwei Kindergartengruppen. Dabei stehen zwei Gruppenräume mit jeweils etwa 38 Quadratmetern und jeweils – an den Gruppenraum angrenzend – ein Schlafraum mit je rund 19 Quadratmetern zur Verfügung. Außerdem gibt es Funktionsräume wie Büro, Besprechungszimmer, Teeküche, Flur, Garderobe sowie WC und Lagerraum. Geheizt wird über das bestehende Gebäude.

Der Neubau liegt teilweise im Hochwassergebiet und musste deshalb – wie schon das bestehende Gebäude – über dem bestehenden Gelände geplant werden. Der barrierefreie Zugang zum Gebäude erfolgt über eine Rampe, die auch das bestehende Gebäude anbindet und den Zugang zum Spielgelände ermöglicht.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Zuschüsse in Höhe von 440.000 Euro sind aus dem Investitionsprogramm des Bunds zur Kinderbetreuungsfinanzierung und vom Land Baden-Württemberg über den Ausgleichstock der Gemeinden zu erwarten.

Im Kindergarten ist die Freude über den geplanten Neubau groß. Kindergartenleiterin Daniela Schmidt sowie Silke Haas, die künftig die Krippe leiten wird, sind inmitten der Planungsphase. Silke Haas absolvierte bei der Aim-Akademie eine Ausbildung zum Krippenmanagement und erwarb weitere Zusatzqualifikationen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren.

In der neuen Krippe werden drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kleinen da sein, drei weitere werden derzeit gesucht. Das Kindergartenteam stand bereits in der Vorbereitung in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und Pfarrerin Angelika Bless als Träger sowie der Firma KommInvest (Holzbauweise) und dem Architekturbüro Frick (Langenburg). "Hier dürfen wir mitwirken bei der Gestaltung, Farbgebung und beim Raumkonzept und werden intensiv in die Planungen mit einbezogen", so Daniela Schmidt und Silke Haas.

Momentan werden das Eingewöhnungskonzept und die Struktur der Konzeption erarbeitet und die Inneneinrichtung geplant. Die ersten Zusagen für Krippenplätze wurden schon vergeben. Bei planmäßiger Fertigstellung öffnet die Krippe mit zwei Gruppen für jeweils zehn Kinder bis drei Jahren ab dem 1. Januar 2022 unter der Leitung von Silke Haas. Als Betreuungsform werden verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung angeboten.

Info: Anmeldung im Internet unter www.kita.adelsheim.de; Vormerkung ab Geburt eines Kindes möglich. Vorrangig werden Kinder aus Adelsheim und den Stadtteilen aufgenommen.