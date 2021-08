Adelsheim. (zij) Das beliebte Schlosscafé, das über drei Jahrzehnte lang der Besuchermagnet beim Adelsheimer Volksfest war, ging in diesem Sommer "in Rente". Zum Abschluss gab es aber noch eine tolle Aktion, denn der Erlös aus der beliebten Einrichtung in Höhe von 4300 Euro wurde zugunsten des Adelsheimer Freibads gespendet.

In den 1990er-Jahren wurde die Idee geboren, bei Kaffeehausmusik unter den schattenspendenden Bäumen des Unterschlosses ein Café über die Festtage einzurichten. Landfrauen, Gesangverein und der katholische Kirchenchor erklärten sich bereit, für die Bewirtung der Gäste zu sorgen und zeichneten für den Auf- und Abbau verantwortlich. Unzählige Kuchen wurden gebacken und gespendet und an allen drei Festtagen, also am Volksfestsamstag, Sonntag und Montag war jeweils ein anderer Verein für den Betrieb des Schlosscafés verantwortlich. Viele tausend leckere und liebevoll gebackene Kuchenstücke und ebenso viele Tassen Kaffee gingen über die Theke.

Noch einmal ließ die "Marktplatzgruppe" des Volksfestes in diesem Monat das Schlosscafé im Unterschlosshof aufleben, wo es sich unter den Klängen der Feuerwehr- und Stadtkapelle wiederum großer Beliebtheit erfreute und viele Besucher aus nah und fern anzog.

Um den Arbeitsaufwand etwas zu minimieren, zog das Schlosscafé 2019 in die Seestadt, um auch näher am Volksfestgeschehen in direkter Nachbarschaft zum Marktplatz zu sein. Doch nachdem das Schlosscafé nun über 30 Jahre Erfolgsgeschichte geschrieben hatte, ist nun endgültig Schluss. Bedingt durch die Altersstruktur in den Vereinen, aber auch durch die immer strenger werdenden Auflagen bei Festlichkeiten ist es heute nicht oder nur mit großem Aufwand mehr möglich, die zahlreichen helfenden Hände für den Betrieb des Freiluftcafés bereitzustellen.

Trotz vieler intensiver Gespräche zwischen den betreibenden Vereinen und der Stadtverwaltung konnte keine Lösung gefunden werden, und schweren Herzens entschloss man sich, das Schlosscafé mit seinen Betreibern nun endgültig in den wohlverdienten Ruhestand zu entsenden.

Ein letztes Mal trafen sich jetzt die Verantwortlichen der Vereine Hans-Jürgen Pittner (katholischer Kirchenchor), Gunther Reinhardt (Gesangverein 1839 Adelsheim) und Waltraud Hildbrand (Landfrauenverein) sowie Ulrike Schlegel, die seitens der Stadtverwaltung für die Organisation des Volksfestes verantwortlich zeichnet, um das Café aufzulösen.

Hierbei wurde ein Spendenscheck mit dem Überschuss des Schlosscafés in Höhe von über 4300 Euro an Stadtkämmerer Rainer Schöll übergeben. Bürgermeister Wolfram Bernhardt freute sich über die Spende, die – so wie es der Sinn des Adelsheimer Volksfestes bei seiner Gründung war und auch heute noch ist – dem Freibad Adelsheim zugutekommen soll. Mit dem Geld soll eine angeschaffte Reinigungsmaschine für das Schwimmbecken mitfinanziert werden, so das Stadtoberhaupt.