Buchen. (rüb) "Die Solidarität ist überwältigend", berichtet Steffen Horvath, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Buchen. Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes können sich vor Hilfsangeboten für die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen kaum retten. Doch eines ist auch klar: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Wer den Hilfsorganisationen ohne Absprache Sachspenden auf den Hof stellt oder sie sogar selbst ins Krisengebiet fährt, macht den Helfern die Arbeit schwerer, als sie derzeit eh schon ist.

Das DRK konzentriert sich deshalb darauf, Hilfsangebote zu sammeln und diese zu koordinieren. "Wenn dann eine Anfrage aus dem Landesverband kommt, können wir die benötigten Hilfsgüter schnell abrufen", berichtet Horvath. Mehr als 100 E-Mails mit Hilfsangeboten – von Kleidung über Nahrungsmitteln bis hin zu Möbeln und Werkzeug – sind beim DRK in Buchen bereits eingegangen. Auch das Angebot eines Spediteurs, der Hilfsgüter kostenlos in die Krisenregion fahren würde, ist dabei.

Solche Angebote nimmt das DRK gerne weiter auf (E-Mail: hilfe@drk-buchen.de). Direkte Sachspenden werden aber nicht mehr angenommen. Der Grund: "Die Infrastruktur im Katastrophengebiet ist völlig überlastet."

Das deckt sich mit der Einschätzung der Aktion "Deutschland hilft": "Das Engagement und die Spenden seit dem Ende der letzten Woche waren so überwältigend, dass die Sichtung, Sortierung und auch die Logistik gerade die Kapazitäten der Verbände vor Ort übersteigen." Vor diesem Hintergrund wirbt auch der DRK-Kreisverband in Buchen um Geldspenden: "Damit kann viel zielführender geholfen werden als mit Sachspenden", weiß Steffen Horvath, der sich von der Unterstützung aus der Bevölkerung beeindruckt zeigt: "Das zeigt einmal mehr, dass die Menschen in der Not zusammenhalten!"

Info: Das Spendenkonto des DRK-Bundesverbandes, IBAN: DE63.3702.0500. 0005.0233 07, BIC: BFSW DE33 XXX, Stichwort: Hochwasser.