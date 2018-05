Die Fertigstellung des länderübergreifenden Radwegs zwischen Baden und Bayern wurde am Sonntag groß gefeiert. Auch der Radlernachwuchs durfte nicht fehlen (l.) Fotos: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Besondere Anlässe bedürfen besonderer Feierlichkeiten: Um die langersehnte Eröffnung des Erftal-Mühlenradwegs gebührend zu feiern, richteten die IG "Mühlenradweg Erftal" und der Sportfischerverein am Sonntag das Radlerfest am Fischerheim aus. Trotz der ungünstigen Witterungsbedingungen fanden zahlreiche Gäste den Weg ins Erftal und drückten damit auch ihre Verbundenheit mit der IG "Mühlenradweg" und ihre Freude über die Fertigstellung des Radwegs aus.

In seiner Ansprache dankte Manfred Böhrer als Vorsitzender der IG "Mühlenradweg Erftal" allen Mitstreitern; auch Bürgermeister Volker Rohm brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, was durch Teamwork und Zusammenhalt alles ermöglicht werden kann. Die am Freitag eingeweihte badisch-bayrische Verbindung für Radfahrer diene als perfektes Beispiel hierfür, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Am Nachmittag wurden die Besucher von einem umfangreichen Festprogramm unterhalten. Neben dem Auftritt des Musikvereins Eichenbühl, der mit volkstümlicher Stimmungsmusik einheizte, lockten der Fahrradparcours sowie ein Fahrradquiz, bei dem Fragen rund um den Drahtesel mit etwas Fachwissen leicht zu beantworten waren.

Trotz nicht immer trockenen Wetters ließ man sich die gute Laune nicht nehmen; bei guten Gesprächen in angenehmer Stimmung konnten die Besucher den Sonntag gemütlich ausklingen lassen - und noch etwas für die Gesundheit tun, da die Zufahrt zum Fischerheim am besten mit dem Rad zu erreichen war.