Höpfingen. (WB) Die Suche nach der Ursache des Brandes in der Gartenstraße 2 in Höpfingen dauert an. Am Freitag nahmen die Brandexperten das Gebäude genau unter die Lupe, um der Ursache des Feuers auf die Spur zu kommen. Die Ermittlungen gehen weiter. Insbesondere sind die Ermittler auf der Suche nach dem Brandherd.

Unter dem Motto "Höpfingen lässt seine Bürger nicht im Stich!" steht die Aktion die die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK für die durch den Brand obdachlos gewordene Familie Özdemir gestartet hat. Das Einfamilienhaus war vollständig ausgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Familie war glücklicherweise nicht im Wohnhaus.

Gleich nach dem Brand war für Bürgermeister Hauck klar: Der obdachlosen Familie muss geholfen werden. Die Gemeinde sucht sucht zusammen mit dem DRK und der gesamten Bevölkerung jetzt für die durch den Brand in Not geratene obdachlose Familie eine Mietwohnung in Höpfingen. "Wir sind leider noch nicht fündig geworden", sagte Adalbert Hauck am Freitag der RNZ. "Er gibt aber die Hoffnung nicht auf und setzt auf die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Angelaufen ist unterdessen die Spendenaktion des DRK unter Leitung des Vorsitzenden Norbert Kuhn.

Es wurde ein Spendenkonto bei der Volksbank Franken für in Not geratene Höpfingen Familie eingerichtet, seit acht Jahren in der Gemeinde lebt. Die Kontonummer des Spendenkontos "Brandopfer" bei der Volksbank Franken: DE29 6746 1424 0005 5283 21 mit der Bankleitzahl 674 614 24