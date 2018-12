Adelsheim. (zij) Vor einer malerischen Kulisse findet vom 14. bis 16. Dezember im Schlosshof des Unterschlosses sowie auf dem angrenzenden Rossparkplatz der 41. Adelsheimer Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt noch größer und schöner als in den Vorjahren, und es wird ein noch größeres Angebot geben.

Stimmungsvoll gestaltete und mit bunten Lichtern und Tannengrün geschmückte Buden laden ein zum Bummeln, Verweilen und Genießen. Der Duft von Weihnachtsgebäck, Glühwein und anderen kulinarischen Köstlichkeiten wird sich mit der Dezemberluft vermischen. Eine zauberhafte Atmosphäre wird die Besucher auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Die Fachgeschäfte laden am dritten Adventssamstag, 15. Dezember, zum abendlichen Weihnachtsmarkt-Shopping ein und haben zusätzlich von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Dabei versüßen sie den Kunden den Einkauf; jeder hat die Möglichkeit, schöne Preise zu gewinnen. Außerdem werden im Rahmen eines Preisrätsels vom Gewerbeverein Einkaufsgutscheine verlost.

Zahlreiche Adelsheimer Vereine und Organisationen wie auch Einzelpersonen aus benachbarten Ortschaften sind mit ihren Ständen im Wasserschlosshof vertreten. Sie warten mit einem vielfältigen Angebot an Geschenkartikeln, Spielsachen und Bastelarbeiten, Kunsthandwerk sowie kulinarischen Köstlichkeiten auf.

Ein historisches Karussell für die kleinen Besucher rundet auf dem Rossparkplatz das vielfältige Angebot ab. Nachstehend das Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes:

Freitag, 14. Dezember: 16 Uhr Öffnung des Weihnachtsmarktes im Schlosshof des Wasserschlosses; 16.30 Uhr Krippenspiel der Kinder des Evangelischen Kindergartens Adelsheim in der Evangelischen Stadtkirche; 18 Uhr offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch die Vorstandschaft des Jugendhauses und Bürgermeister Klaus Gramlich; anschließend Weihnachtssingen mit der Jugendkapelle Adelsheim unter der Leitung von Anne Bangert und dem Gesangverein 1839 Adelsheim sowie dem katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Daniel Borkeloh.

Samstag, 15. Dezember: 16 Uhr Öffnung des Marktes im Schlosshof des Wasserschlosses; 16.30 Uhr Weihnachtssingen des Schulchors der Martin-von-Adelsheim-Schule; 18 Uhr Musikalische Untermalung des Weihnachtsmarktes durch die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim; bis 20 Uhr Weihnachtsshopping - die Adelsheimer Fachgeschäfte haben von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Sonntag, 16. Dezember: 15 Uhr Öffnung des Marktes im Schlosshof des Wasserschlosses; 16.30 Uhr Besuch des Nikolauses, der Geschenke für die kleinen Gäste bringt; 18 Uhr festliche Untermalung des Weihnachtsmarktes durch die Formation "Blechgeflüster" der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim.

Das Jugendhaus Adelsheim als Organisator, die Stadt Adelsheim und alle teilnehmenden Einzelpersonen, Vereine und Organisationen freuen sich, ihre Gäste zu geselligen Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre begrüßen zu dürfen.

Abgerundet wird der Weihnachtsmarkt durch eine Sonderausstellung "Modelleisenbahnen" im Sitzungssaal des Rathauses Adelsheim, die vom Team des Bauländer Heimatmuseums organisiert und betreut wird. Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag, 15./16. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag bietet das Team des Bauländer Heimatmuseums während der Öffnungszeiten im Rathausfoyer Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt zur Modellbahnausstellung ist frei.