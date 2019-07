Neckar-Odenwald-Kreis. (Sti./F) Insgesamt 187 wunderschöne alte Automobile aus den 1930er bis 1980er Jahren mit Teilnehmern aus ganz Deutschland sowie aus einigen benachbarten Ländern nahmen an der 25. ADAC-Rallye "Heidelberg Historic" teil, die am Samstag auch durch den Altkreis Buchen fuhr.

Ein Kontrollpunkt war am Golfplatz Glashofen-Neusaß eingerichtet, eine Durchfahrtskontrolle gab es in Walldürn beim Hotel "Zum Riesen" in der Hauptstraße, während in Hüngheim vor dem Gasthaus "Brunnenwirt" eine Zeitkontrolle und eine Wertungsprüfung stattfand.

In der Walldürner Hauptstraße bot sich den zahlreich erschienenen Zuschauern die Gelegenheit, nahezu dreieinhalb Stunden lang Automobil-Legenden von Alfa Romeo, Mercedes Benz oder NSU zu bewundern. Eine automobile Starparade, die ihresgleichen sucht!

In Hüngheim war vor dem "Brunnenwirt" eine Zeitkontrollstation eingerichtet, wo die Oldtimer-Fans Gelegenheit hatten, die fahrenden Schmuckstücke zu bewundern. Alle Fotos: B. Stieglmeier/H. Frodl

Unter den Zuschauern waren auch Bürgermeister Markus Günther sowie Tanja Naas und Marianne Stäudinger von der Tourist-Information der Stadt. Am guten Gelingen des kurzen Zwischenstopps hatte Moderator Michael Hagemann großen Anteil, der es in ebenso fachkundiger wie humorvoller Art und Weise verstand, den zahlreichen Gästen die 187 Oldtimer und deren Besatzungen vorzustellen. Auch der MSC Walldürn wirkte bei der organisatorischen Durchführung der Kontrolle in der Hauptstraße maßgeblich mit.

Die Herzen der Oldtimer-Fans schlugen auch in Hüngheim höher, wo die Fahrerteams mit ihren Prachtexemplaren durchfuhren und wo sie freundlich begrüßt wurden. Vor dem Gasthaus "Brunnenwirt" war eine Station für die Zeitkontrolle und eine Wertungsprüfung eingerichtet. Deshalb herrschte dort unter den zahlreichen Fans, die die Fahrzeuge bestaunten, bei Bier und frischer Grillwurst Volksfeststimmung.

Von Bürgermeister zu Bürgermeister: Walldürns Markus Günther begrüßte Heidelbergs Eckart Würzner, der es sich nicht hatte nehmen lassen, bei der 25. ADAC-Rallye "Heidelberg Historic" dabei zu sein. Alle Fotos: B. Stieglmeier/H. Frodl

Die Oldtimer fuhren anschließend knatternd den Berg hinauf Richtung Ballenberg und kamen am späten Nachmittag nach zehnstündiger Fahrt an ihrem Zielort, dem Technikmuseum in Sinsheim, an.

Einige Regentropfen, die vom Himmel fielen, machten den Teams, die ohne Verdeck fuhren, wenig aus, hatten sie doch einen besonders guten Blick auf die herrliche Landschaft der Baulandregion.

Reiner und Ralf Mörch waren mit ihrem Alfa Romeo 6C Mille Miglia als Erste an die Zeitkontrolle gekommen und ließen es sich nicht nehmen, ein wenig mit den Autoliebhabern zu plaudern, bevor sie ihr Fahrzeug wieder bestiegen und ihre Fahrt fortsetzten.

Mehr als eine Stunde dauerte dann die Durchfahrt der weiteren historischen Fahrzeuge an der Zeitkontrolle, die durch die beiden Mitglieder des MSC Rosenberg, Thomas Weimer und Wolfgang Hess, besetzt war.