Hardheim. (rüb) Als kleines Mädchen wurde sie von Dr. Wendelin Seitz betreut. Ihre Kinder brachte sie gut 20 Jahre später unter der ärztlichen Betreuung von Dr. Walter Seitz auf die Welt. Und heute, auf der letzten Etappe ihres langen Lebens, wird sie palliativmedizinisch von Dr. Martin Seitz betreut: Besser als an diesem Beispiel einer Frau aus Hardheim lässt sich das jahrzehntelange segensreiche Wirken der Arztfamilie Seitz nicht darstellen. Vor einhundert Jahren hat Dr. Wendelin Seitz die Praxis aus der Taufe gehoben. Dies ist aber nicht das einzige Jubiläum der Familie Seitz im Herbst 2019: Am heutigen Samstag feiert Dr. Martin Seitz, der sich über seine berufliche Tätigkeit hinaus auch in Kirche und Kommunalpolitik engagiert hat, 60. Geburtstag. Zum 30. Mal jährt sich heuer zudem die Praxisübernahme durch Dr. Martin und Dr. Bettina Seitz.

Die Familie Seitz stammt ursprünglich aus Gerichtstetten, wo ihre erstmalige urkundliche Erwähnung sich auf das Jahr 1643 datieren lässt, berichtet Dr. Martin Seitz im Gespräch mit der RNZ. In diesem Jahr wurde der spätere Ratsherr Burkard Seitz in Gerichtstetten geboren. Somit ist die Familie bis heute in der zwölften Generation in der Region ansässig. Dr. Wendelin Seitz, der Großvater des heutigen Praxisinhabers, wurde in Königheim als Sohn des Landwirts und Bürgermeisters Josef Seitz geboren.

Am 19. November 1919 eröffnete Dr. Wendelin Seitz im damaligen Hotel „Erftal“ in der Bretzinger Straße seine Landarztpraxis. In Hardheim wurden auch seine beiden Kinder Elfriede (*1920) und Walter (*1923) geboren. In den Jahren 1928/29 ließ Dr. Wendelin Seitz das noch heute von seinem Enkel genutzte Wohnhaus in der Bahnhofstraße errichten. Dorthin wurde auch die Praxis verlegt und bis 1974 dort betrieben.

Der 1989 gestorbene Dr. Walter Seitz führte die Praxis 32 Jahre lang. Foto: privat

„Das Gebiet, das mein Großvater versorgte, reichte von Berolzheim bis Riedern“, berichtet Dr. Martin Seitz weiter. Neben seiner umfangreichen medizinischen Tätigkeit, die von der Geburt bis zur Begleitung seiner Patienten im Tod reichte, war er an der Gründung des DRK in Hardheim beteiligt sowie als Belegarzt am Krankenhaus und als Truppenarzt während des Zweiten Weltkrieges auf dem Fliegerhorst Dornberg tätig.

Nach 38 Jahren übergab er am 1. Oktober 1957 seinem Sohn Dr. Walter Seitz die Arztpraxis. Dieser war neben seiner langjährigen Tätigkeit als Allgemeinarzt auch in der chirurgischen und gynäkologischen Abteilung am Krankenhaus Hardheim tätig. Seit 1957 war Dr. Walter Seitz mit Trude-Mathilde, geb. Grimm, verheiratet. Aus dieser Ehe stammen die drei Söhne Christian, Martin und Friedemann Seitz.

„Bis zum letzten Tag seines Lebens führte er die Praxis mit großer Leidenschaft“, weiß Dr. Martin Seitz, der seinen Vater als Kind und Jugendlicher oft zu Hausbesuchen begleitete. Als Landarzt war er rund um die Uhr für seine Patienten da: „Ich erinnere mich an kein Weihnachtsfest, bei dem mein Vater nicht zu einer Geburt gerufen wurde!“

Die Erreichbarkeit war damals, als es noch kein Smartphone und anfangs auch kein Festnetztelefon gab, ein großes Problem – vor allem bei den Hausbesuchen. Zeitweise wurde der Arzt über Funk kontaktiert, oder es wurden in den Ortsteilen Meldestellen eingerichtet, um sicherzustellen, dass Dr. Seitz bei Notfällen rasch erreicht werden kann.

Es waren andere Zeiten damals: Bis Dr. Walter Seitz 1968 die erste Arzthelferin einstellte, war es bei ihm und den meisten Ärzten üblich gewesen, dass ihnen in der Praxis und bei Hausbesuchen Familienangehörige – häufig die Ehefrau – zur Hand gingen. Dass die Mitarbeiterinnen der Praxis häufig über Jahrzehnte die Treue hielten und noch heute halten, stellt Dr. Martin Seitz übrigens mit Freude und Dankbarkeit heraus: „Das spricht für eine enge Verbundenheit und ein gutes Arbeitsklima.“

Praxisgründer Dr. Wendelin Seitz mit seiner Ehefrau Theresia. Foto: privat

Mit dem Bau der Sparkasse in der Bürgermeister-Henn-Straße wurde die Praxis aus der Bahnhofstraße in neue Räume im Obergeschoss des Geldinstituts verlegt. Nach dem Tod von Dr. Walter Seitz übernahm Dr. Martin Seitz mit seiner Frau Dr. Bettina Seitz, geb. Brokhage, die väterliche Praxis am 1. Oktober 1989. Bis 2002 führte der Sohn auch die Belegarzttätigkeit am Krankenhaus Hardheim fort.

War die Praxistätigkeit zuvor mehr chirurgisch-gynäkologisch ausgerichtet, so lag jetzt der Schwerpunkt auf dem allgemeinmedizinisch-internistischen Gebiet. So wird neben der Einführung von Sonographie, EKG und Lungenfunktionsuntersuchungen auch die kleine Chirurgie und Wundversorgung bis heute fortgeführt. „Der Allgemeinarzt ist für mich die Königsdisziplin in der Medizin“, erklärt Seitz.

1994 stand erneut ein Umzug an. Diesmal in das ehemalige Kaufhaus Kieser, das von dem Mediziner und von Armin Münster erworben wurde. Seit 1994 bildet zudem die Betreuung von Flüchtlingen in der Nike-Stellung und zwischenzeitlich in der Bundeswehrkaserne einen weiteren Schwerpunkt im breit gefächerten ärztlichen Tätigkeitsbereich. Vor allem Dr. Bettina Seitz hat sich diesem Thema mit großer Zuwendung verschrieben. In den Hochzeiten der Flüchtlingskrise wurden pro Quartal rund 1000 Flüchtlinge zusätzlich zum normalen Praxisalltag betreut. Gerade erst ist sie von einem mehrwöchigen Aufenthalt in einem Flüchtlingslager in Jordanien zurückgekehrt, wo sie für eine internationale Hilfsorganisation tätig war.

Für Dr. Martin Seitz bildete die Betreuung von Palliativpatienten im Rahmen des ambulanten Palliativdienstes Palldomo einen weiteren Arbeitsschwerpunkt. „Menschen auf der letzten Etappe ihres Lebens zu begleiten, ist eine herausfordernde und anspruchsvolle Tätigkeit, aber auch etwas ganz Besonderes, Berührendes“, weiß Dr. Seitz.

Apropos besonders: Eine besondere Beziehung hat der Mediziner zu vielen seiner Patienten, die teilweise in der vierten oder der fünften Generation in die Praxis Dr. Seitz kommen. „Darin liegt aber auch eine große Verantwortung, denn dadurch hat sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt, das teilweise weit über medizinische Fragen hinausgeht.“

Doch woher nimmt das Ärzteehepaar die Kraft und die Motivation für diese vielfältigen Aufgaben? „Da bin ich wohl durch meine Familie geprägt. Der Einsatz für andere wurde bei uns zu Hause vorgelebt“, sagt Dr. Martin Seitz und ergänzt: „Ohne den Rückhalt durch meine Frau und die Familie wäre es nicht möglich.“ Und ohne den Glauben ebensowenig: „Als Ärzte kommen wir oft in Grenzsituationen, für die man ein stabiles Fundament braucht. Wir sind tief im Glauben verwurzelt – das trägt uns.“

Seit 2013 ist das Ehepaar Mitglied im Orden der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem, der sich um die Christen im Heiligen Land kümmert. Als Gemeinderat engagierte sich Dr. Seitz auch kommunalpolitisch für seine Heimatgemeinde. Entspannung findet der Mediziner bei den wöchentlichen Treffen seines Skatclubs und an seinem Rückzugsort, dem Tegernsee.

Die Entscheidung, die Praxis gemeinsam mit seiner Frau zu führen, hat er nie bereut: „Im Gegenteil: Wir arbeiten seit 30 Jahren Tür an Tür und hatten damit noch nie ein Problem.“ Sechs oder sieben Jahre möchten die beiden noch voll arbeiten. Die Familiengeschichte der Praxis Dr. Seitz wird dann zu Ende gehen, denn die beiden Söhne sind beruflich nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten: Alexander ist Rechtsanwalt in München, und Maximilian ist nach seinem BWL-Studium in New York dort in der Immobilienbranche tätig. Die Praxis selbst soll aber fortbestehen: „Wir sind bereits in Gesprächen und gehen davon aus, dass wir eine gute Nachfolgelösung finden werden.“