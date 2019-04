Am 8. Juni 1952 war es so weit: Der Sportplatz der SV Germania Adelsheim wurde feierlich eingeweiht. Foto: SVA

Adelsheim. (ahn) "Wir waren an einem Punkt angekommen, an dem es so nicht weiterging", beschreibt Ralf Remmler die Situation im Jahr 2017 beim SV Germania Adelsheim (SVA), bei dem er als Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und Verwaltung fungiert. Verkrustete Strukturen, ineffiziente Aufgabenverteilung, und im finanziellen Bereich hätte es so auch nicht weitergehen können - was früher noch funktionierte, war der modernen Zeit nicht mehr angepasst.

Doch die Verantwortlichen haben vor zwei Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und einen Modernisierungsprozess angestoßen, sodass nun das Motto zum Festakt am Samstag anlässlich des 100-jährigen Bestehens um 19 Uhr in der Eckenberghalle "SV Germania Adelsheim - 100 Jahre jung" voll und ganz zutrifft.

"Wir sind in jeder Sparte gut aufgestellt", meint Gesamtjugendleiter Julian Dolk: Fußball, Tischtennis, Volleyball, Gymnastik mit Damen- und Funktionsgymnastik sowie Pilates, Turnen und Leichtathletik bietet der Verein an - da ist für jeden etwas dabei. Deshalb verwundert es nicht, dass "die Mitglieder in einem Alter von einem bis über 80 Jahren sind", wie Ralf Remmler informiert.

Begonnen hat alles vor 100 Jahren: Am 18. September 1919 gründeten 19 sportbegeisterte Männer den Fußballklub "Germania Adelsheim". Bereits drei Jahre später tat man sich in in einem Verband mit dem Radfahrverein und dem Turnverein zusammen. Um die sportliche Erweiterung nach außen zu zeigen, erhielt der Verein 1925 seinen heutigen Namen. Bald darauf verzeichneten die Leichtathleten erste Erfolge, außerdem gab es eine Damenabteilung in Gymnastik. Und Schwimmtraining bot man auch an - damals noch in der Seckach.

Damals, nämlich 1919, waren die Fotos noch schwarz-weiß. Abgelichtet ist hier die Fußballmannschaft aus der ersten Saison mit den Gründungsvätern des SVA. Foto: SVA

Über die Wirren des Zweiten Weltkriegs rettete Vorsitzende Behl den Verein. 1949 zählte der SV rund 300 Mitglieder. Ab 1952 entstand die Tischtennisabteilung. In der Folgezeit wurde zudem viel in die Jugendarbeit investiert und 1978 wurde die Volleyball-Abteilung ins Leben gerufen.

Bereits in den 70er Jahren wurde deutlich, welch hohen Wert man auf den sozialen Faktor legt: Mit der Jugendvollzugsanstalt ging man eine Kooperation ein, wodurch es Insassen ermöglicht wurde, sich im Sinne der Resozialisierung sportlich im Verein zu betätigen. "1986/87 hatten wir vier Insassen in einer Mannschaft", sagt Bernhard Bopp, Vorstand für den Wirtschaftsbetrieb beim SVA. "Das bekommst du heute in zehn Jahren nicht zusammen."

Problem sei nämlich, dass der Anteil der Resozialisierungsfähigen früher größer war. Natürlich gab es aber auch damals den einen oder anderen Zwischenfall, etwa als ein Insasse mit dem Auto des Trainers eine Spritztour machte, nachdem er die Autoschlüssel entwendet hatte. "Doch abends stand das Auto dann wieder da", erzählt Ralf Remmler mit einem Lachen. Und auch heute gilt: "Die letzten Jungs waren vernünftig", wie Daniel Hofmann, Vorstand für Sport, meint.

2016 wurde man für diese Kooperation mit der Sepp-Herberger-Urkunde in der Kategorie "Resozialisierung" belohnt, wo man den zweiten Platz erreichte.

Im selben Jahr traten allerdings auch die eingangs beschriebenen Probleme bezüglich der Vereinsstruktur beim SVA zu Tage. Diesen trat man umsichtig und vorausschauend mit einer Verschlankung der Strukturen entgegen, um eine effizientere Vereinsführung zu ermöglichen. Gab es zuvor noch 18 Vorstandsmitglieder und teilweise lange Entscheidungsfindungen und unklare Aufgabenverteilungen, stehen heute nur noch fünf Vorstandsmitglieder dem Verein vor, die jeweils für ein klar definiertes Ressort zuständig sind. Durch diesen Modernisierungsprozess sei der Verein nun wie ein Unternehmen aufgebaut, sagte der Vorstandsvorsitzende. Man ist also gut für die Zukunft gerüstet.

Einen nicht geringen Teil zu diesem Status quo trägt auch die gute Jugendarbeit bei. Diese erfüllt beim SVA einen zweifachen Zweck, wie Ralf Remmler beschreibt: "Unsere Vision für die Zukunft lautet: Wir stärken die sportliche und funktionelle Basis des Vereins durch Jugendförderung."

Diese vorausschauende Vereinsführung ermöglicht es auch weiterhin, dass man den inzwischen 700 Mitgliedern ein breites Angebot bieten kann. Dabei sei der sportliche Erfolg zwar wichtig, aber nicht das Hauptziel, wie Bernhard Bopp erklärt. "Unser Verein ist vor allem auf den Breitensport ausgelegt. Wichtig ist für uns dabei, dass wir unsere soziale Verantwortung gegenüber den Kindern und den Mitgliedern erfüllen." "Außerdem legen wir großen Wert darauf, dass wir nach außen hin transparent sind", ergänzt Remmler.

Logo des "SV Germania Adelsheim". Foto: SVA

Diese Transparenz bezüglich der Erneuerungen zum 100-Jahr-Jubiläum demonstriert man auch durch ein neues (siehe Abbildung) sowie durch ein eigens angefertigte Jubiläumslogo. Dieses wurde aus den Ideen eines Schülerwettbewerbs an der Martin-von-Adelsheim-Schule entworfen, mit der man auch weitere Kooperationsprojekte pflegt.

Am Samstag findet nun um 19 Uhr in der Eckenberghalle ein Festakt zum Jubiläum statt. Dabei wird auf die 100-jährige Geschichte des Vereins eingegangen, außerdem werden noch Ehrungen vorgenommen. Musikalisch wird der Abend durch die Projektband des Eckenberg-Gymnasiums begleitet, hinterher gibt es noch einen Stehempfang.

In der Zukunft will man mittelfristig das Sportheim erneuern - doch, wie man schon vorher beim SVA gehandelt hat, "alles mit Maß."

Info: Von Freitag, 19., bis Montag, 22. Juli, findet das Sportfest zum 100-jährigen Bestehen des Vereins statt.