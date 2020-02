Walldürn. (pol/van) Unbelehrbar hat sich ein Autofahrer gezeigt, der der Polizei am Mittwochabend ins Netz gegangen ist - erneut. Der Mann war in der Ringstraße in Walldürn in eine Kontrolle geraten. Ein Alkoholtest zeigte 1,7 Promille an. Dass er keinen Führerschein mehr besitzt, hat der 28-Jährige offenbar vergessen. Den musste er nämlich bereits im Dezember im Rahmen einer Polizeikontrolle abgeben.