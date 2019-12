Walldürn. (pol) Vermutlich aufgrund von Schweißarbeiten ist am Samstag ein Brand am Schredder einer Recyclingfirma im Verbandsindustriepark ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ging zwar die Sprinkleranlage in der Fabrikhalle an, trotzdem musste die Feuerwehr Walldürn anrücken, um den Brand zu bekämpfen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Die Ermittlungen zum Brandhergang dauern an.