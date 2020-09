Walldürn. (pol/mare) Ein Unbekannter schlitzte am vergangenen Wochenende mehrere Reifen eines Autos in Walldürn auf. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich machte sich der Täter am Samstagabend an dem Fahrzeug, das in der Hauptstraße abgestellt war, zu schaffen. Der Besitzer bemerkte den Schaden gegen 22.45 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 06282/926660 zu melden.