Osterburken. (pol/kaf) Bei einem Unfall mit seinem E-Bike ist ein 67-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 20 Uhr in einer Gruppe von mehreren Radfahrern auf einem geteerten Feldweg parallel zur Bundesstraße 292 bergab in Richtung Osterburken unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve am Ende einer Abfahrt kam er mit seinem Pedelec nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er vermutlich noch circa einen Meter eine Böschung hinunter und fiel im angrenzenden Feld hin. Ein Notarzt versorgte den Mann an der Unfallstelle, anschließend brachte ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik.