Miltenberg. (pol) Eine Kuh, die von einem Schlachthof entlaufen ist, hat am Mittwochvormittag für einen größeren Polizeieinsatz im Stadtgebiet gesorgt. Einsatzkräfte der Polizei mussten das Rind mit zwei Schüssen erlegen, da nach Angaben der Polizei "von dem Tier eine akute Gefahr ausging".

Während des Einsatzes kam es im Stadtgebiet punktuell zu Verkehrsbehinderungen, außerdem sperrte die Polizei vorsorglich zeitweise die Bahnstrecke zwischen Aschaffenburg und Wertheim.

Die entlaufene Kuh war zunächst vor einer Streifenwagenbesatzung geflüchtet und bahnte sich dabei ihren Weg durch einige Gärten in einer Wohnsiedlung, ehe sie die Mainbrücke am Landratsamt überquerte und den Fluss in Richtung Jachthafen durchschwamm.

Ihre Flucht führte sie über Bahngleise in Richtung des Bahnhofs, bevor sie letztlich auf einem Grünstreifen unweit eines Schulgeländes stehen blieb.

Dort erlegte ein speziell geschulter Beamter die massiv unter Stress stehende Kuh mit einem Gewehr und geeigneter Munition. Mitarbeiter des Schlachtbetriebs bargen anschließend den Kadaver.