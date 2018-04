Hardheim. (pol/mün) Mit zwei Promille Alkohol im Blut marschierte in der Nacht zu Freitag ein Betrunkener durch Hardheim und randalierte an Verkehrsschildern. Gegen zwei Uhr wurde er von einer Polizeistreife in der Würzburger Straße angetroffen. Doch laut Polizeibericht wollte er weder seine Personalien angeben noch nach Hause gehen.

Erst als eine zweite Streife eintraf, wurde er etwas kleinlauter. Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von zwei Promille ergab, begab er sich dann doch nach Hause.