Hardheim. (pol/mare) Ein Betrunkener war am Montagabend mit 2,7 Promille mit seinem Auto in Hardheim unterwegs. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21.45 Uhr fuhr der 32-jährige Audi-Fahrer demnach auf der Straße "Alte Würzburger Straße" und hielt am Straßenrand an. Als er dann von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war.

Da der Mann nicht mehr in der Lage war einen Atemalkoholtest zu machen, musste der Betrunkene direkt in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme. Nach der Blutentnahme musste der 32-Jährige seinen Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen.

Gegen 3 Uhr wurde ein Alkoholtest mit dem Mann durchgeführt. Dieser ergab knapp 2,7 Promille. Nun kommt auf den Audi-Fahrer eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Staßenverkehr zu. Ebenfalls muss der Mann seinen Führerschein abgeben.