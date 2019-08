Hardheim. (pol/mare) Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Hardheim. Das teilt die Polizei mit.

Die 39-jährige Fahrerin eines Mitsubishis fuhr gegen 5.40 Uhr auf der Landesstraße zwischen Eubigheim und Gerichtstetten und musste bremsen, da ein Tier über die Fahrbahn lief. Der 60-jährige Fahrer eines Suzukis übersah vermutlich das Bremsmanöver und fuhr auf den Mitsubishi auf.

Hierbei zog sich die 39-Jährige leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.