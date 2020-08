Buchen. (pol/lyd) Am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Buchen verletzt, teilt die Polizei mit. Ein 47-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Landstraße zwischen Bödigheim und Buchen unterwegs. An der Einmündung zum Zubringer der B27 bog der Mann nach links ab und übersah vermutlich den entgegenkommenden Audi einer 33-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Durch den Zusammenprall wurden die Frau und die 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige und dessen zwei Insassen blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.