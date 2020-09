Buchen. (pol/lyd) Am Mittwochmittag touchierte ein 42-Jähriger mit seinem Lkw einen größeren Stein auf einem Kundenparkplatz in Buchen. Wie die Polizei mitteilt, riss er dabei den Dieseltank seines Fahrzeugs auf. Etwa 80 Liter Diesel flossen heraus und in einen Gullischacht. Die alarmierte Feuerwehr pumpte den restlichen Tank leer und spülte den Abfluss mit Wasser durch. Der Lkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.