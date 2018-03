Buchen. (pol/mare) Die Buchener Polizei hat am Wochenende gleich zwei Autofahrer geschnappt, die zuvor zutief ins Glas geschaut hatten. Das teilen die Beamten mit.

Bei der Streifenfahrt in der Nähe einer Diskothek in Buchen fiel einer Streife des örtlichen Polizeireviers auf, dass ein BMW-Fahrer gerade von einem Parkplatz losfuhr. Offenbar erkannte der Autofahrer den Streifenwagen, da er abrupt stoppte. Bei der anschließenden Kontrolle, fanden die Beamte schnell heraus, warum der 34-Jährige direkt nach dem Anfahren wieder anhielt: Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als einer Promille und der BMW-Lenker wollte offenbar verhindern, kontrolliert zu werden. Genützt haben das Bremsmanöver und auch die Tatsache, dass die Fahrtstrecke nur kurz war, nichts. Der Mann musste die Beamten Blutprobe begleiten und seinen Autoschlüssel einem nüchternen Bekannten abgeben. Er selbst darf nämlich bis auf weiteres kein Auto mehr fahren. Auf ihn warten eine Strafanzeige und ein Fahrverbot.

Einen VW-Transporter kontrollierten die Gesetzeshüter in der Nacht auf Montag gegen Mitternacht auf der Straße Am Schrankenberg / Am Ring. Bei der Überprüfung des 29-jährigen Fahrers stellten die Beamten nicht nur fest, dass der leicht alkoholisiert war, sondern auch, dass er auch ohne im Besitz eines Führerscheines mit dem Fahrzeug unterwegs war. Eine Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Einen Führerschein hatte der Mann bereits seit Längerem nicht mehr. Er musste die Beamten zur Durchführung einer Atemalkoholanalyse auf das Polizeirevier begleiten. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss.