Tauberbischofsheim/ Adelsheim. (pol/mare) In der Nacht auf Sonntag platzten an einem Ford in Tauberbischofsheim zwei Reifen. Das berichtet die Polizei.

Ein 21-Jähriger war gegen 2 Uhr morgens auf der Bundesstraße B290 zwischen Tauberbischofsheim/Distelhausen und Lauda-Königshofen/Gerlachsheim unterwegs, als an seinem Wagen zunächst der fordere rechte Reifen platzte. Der junge Mann verriss daraufhin das Lenkrad und fuhr gegen den Bordstein, weshalb auch der hintere rechte Reifen platze.

Was zunächst nach einer Verkettung unglücklicher Umstände aussah, wurde nach einem Werkstattbesuch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bei der Begutachtung und Reparatur fiel auf, dass die beiden Reifen nicht einfach so geplatzt waren, vielmehr hatte jemand die Reifen soweit aufgeschlitzt, dass die Luft erst einmal nicht entweichen konnte. Erst bei der Belastung durch die Kräfte beim Fahren rissen die Reifenflanken, sodass die Reifen letztendlich platzten.

Vermutlich wurden die Reifen an einem unbekannten Zeitpunkt in der Straße "Lange Steinmauer" in Adelsheim aufgeschlitzt.

Zeugen, die in der besagten Straße in der Vergangenheit verdächtige Personen an dem Ford Focus beobachten konnten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 079341/810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu melden.