Von Günther Grosch

Weinheim. "Halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott": Den Bibelvers aus Hosea 12,7 nutzte Pfarrer Stefan Royar beim vorbereitenden "Planungstreffen" der ehrenamtlichen Team-leiter zum Einstieg in den bereits wieder am Horizont heraufdämmernden "21. Weinheimer Mittagstisch 2020".

Sieben Wochen lang, vom 13. Januar bis zum 29. Februar, wollen wieder alle Weinheimer Kirchengemeinden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) jeweils von Montag bis Samstag mehrere Stunden täglich "Gastgeber für Menschen sein, die Geselligkeit, eine warme Mahlzeit, Kontakte und Hilfe suchen". Schon jetzt vorzumerken gilt, dass der Mittagstisch 2020 aus organisatorischen Gründen eine Woche später als gewohnt, nämlich erst am 13. Januar, ab 10 Uhr (Kaffee) beziehungsweise 12 Uhr (warmes Mittagessen), seine Türen öffnet. Der Erlös der freiwilligen Spenden kommt diesmal der Wohnungslosenhilfe der Caritas zugute.

Der Bibelvers passe "in einer Gesellschaft, die an vielem nicht mehr festhalten möchte, sondern anderen Menschen gegenüber in Häme und Ablehnung verfällt", sehr gut zu dem Gedanken des Mittagstischs, so Royar. Mit dem Mittagstisch-Angebot wollten Weinheims Christen zeigen, was man mit Wenigem erreichen kann, um Vieles am Menschen zu vollbringen. Dabei gehe es nicht darum, Recht einzufordern, so der Geistliche. Am Mittagstisch erlebe man stattdessen hautnah, dass man dort, wo man großzügig ist, auch etwas zurückbekommt: "Das Festhalten an Liebe und Recht tut allen gut."

Gertrud Oswald und Christine Gassmann, die beiden Koordinatorinnen des Mittagstischs, ließen im Rückblick noch einmal die Ergebnisse des Vorjahres Revue passieren. Insgesamt wurden von den rund 180 Helfern der Kirchen- und Pfarrgemeinden von St. Marien, Herz Jesu und Liebenzeller Gemeinde, der evangelischen Gemeinde in der Weststadt, St. Laurentius, der Johannisgemeinde, der Gemeinde an der Peterskirche und der Freikirchlichen Gemeinde/Baptisten 2842 Erst-Essen ausgegeben. Die summierten sich dank eines jeweils möglichen "Nachschlags" auf 4418 Gesamtportionen. Hinzu kamen 2791 Vespertüten zum Mitnehmen.

Mit Renate Kohl (Freikirchliche Gemeinde) und Maria Regele (St. Laurentius) wurden zwei verdiente Teamleiterinnen verabschiedet, die bereits von Anfang an dabei waren. An ihre Stelle treten Harald Weinmann und Werner Schaupp. Hinzu kommt Samuel Horn von der Liebenzeller Gemeinde, der künftig bei Herz Jesu "mitkocht". Als "Kerzengestalterin" ist erneut Birgit Large mit von der Partie.

Als "besonderes Anliegen" nannten Oswald und Gassmann, dass verstärkt vor allem von Altersarmut betroffene Frauen das siebenwöchige Angebot nutzen sollten. Diese Gruppe traue sich allerdings in vielen Fällen nicht, ihre Armut in der Öffentlichkeit zu zeigen: "Dabei muss sich hier deswegen niemand schämen und kann zumindest sieben Wochen lang sein Essensgeld für etwas Anderes sparen."

Neben dem Essen gibt es im kommenden Jahr auch wieder Angebote zu gemeinsamem Singen und (Brett-)Spielen. Daneben soll erstmals eine Bastel- und Nähecke eingerichtet werden. "Und es gibt auch wieder die Möglichkeit, in den Räumen der Caritas-Wohnungshilfe (Paulstraße) kostenlos zum Friseur und zur Fußpflege zu gehen", so Benjamin Weis und Alexandra Riester.

Doch ohne finanzielle Unterstützung von privater Seite wie auch von Bäckereien, Metzgern und anderen Einrichtungen, die Naturalien kostenlos zur Verfügung stellen, kann auch der Mittagstisch seinen Tisch nicht decken. "Viele haben bereits im Vorfeld wieder ihre Hilfe zugesagt", so Oswald.

Der Mittagstisch 2020 startet am Sonntag, 12. Januar, 9.30 Uhr, mit einem Gottesdienst in St. Marien. Von Montag, 13., bis Samstag, 18. Januar, tischt die Gemeinde St. Marien (Forlenweg 5) auf. Weiter geht es vom 20. bis 25. Januar in Herz Jesu/Liebenzeller Gemeinde (Johannisstraße 9). Vom 27. Januar bis 1. Februar kocht die Evangelische Gemeinde in der Weststadt (Ulmenweg), der vom 3. bis 8. Februar St. Laurentius (Rote Turmstraße 1) folgt.

Die Evangelische Johannisgemeinde in der Hauptstraße 127 ist vom 10. bis 15. Februar Anlaufstation, ehe vom 17. bis 22. Februar die Gemeinde an der Peterskirche im Gemeindehaus von Herz Jesu (Johannisstraße 9) ihre Pforten öffnet. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Waidallee 2) schließt mit ihrem Angebot von 24. bis 29. Februar.

Info: Spenden unter dem Stichwort "Weinheimer Mittagstisch" werden erbeten auf das Konto der Evangelischen Bank, unter der IBAN DE93.5206.0410.0005 0206 03.