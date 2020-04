Ladenburg. (stu) Die Sitzungen des Technischen Ausschusses und des Gemeinderates fanden zuletzt wegen "Corona" unter besonderen Umständen statt. Entscheidungen wurden im Online-Verfahren getroffen. Am Mittwoch, 29. April, findet um 18 Uhr im Domhof nun erstmals wieder eine Sitzung statt. Allerdings sind sich Bürgermeister Stefan Schmutz und die Gemeinderäte einig, dass die Sitzung nur mit 11 statt mit 22 Mitgliedern stattfinden soll – um die Abstandsregelungen einhalten zu können.

Elf Tagesordnungspunkte stehen auf der Tagesordnung, wobei sich allein fünf mit Bauangelegenheiten befassen. Die für 6. Mai geplante Sitzung des Technischen Ausschusses werde voraussichtlich entfallen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Ratsmitglieder befassen sich am Mittwoch aber auch mit dem Thema "Mögliche kommunale Unterstützungsmaßnahmen in der Corona-Zeit". Für Diskussionsstoff dürfte ein Antrag der Grünen sorgen, der sich damit befasst, einen Auftritt des Sängers Xavier Naidoo in Ladenburg zu verhindern.

Info: Besucher der Sitzung müssen sich bei Bürgermeisters-Referentin Nicole Hoffmann, Tel. 06203/70103, anmelden. Es besteht eine Maskenpflicht.