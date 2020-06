Weinheim-Hohensachsen. (web) Schon seit Samstag dürfen Bäder in Baden-Württemberg prinzipiell wieder öffnen. So geht auch das Viktor-Dulger-Bad in Hohensachsen ab Montag, 8. Juni, wieder in Betrieb. Das sagte Michael Hornberg, Vorsitzender des Fördervereins "Aquafun", im RNZ-Gespräch. Seit 2005 betreibt "Aquafun" das Hallenbad. Für den öffentlichen Badebetrieb steht das Bad zwar weiter nicht zur Verfügung; aber die Teilnehmer der Aqua-Fitnesskurse, die "Aquafun" selbst anbietet, können es wieder nutzen. Dasselbe gilt nicht zuletzt für die Wassersportvereine aus dem Ortsteil.

"Die Teilnehmer der Wasser-Fitnesskurse – darunter sind ja auch viele ältere Menschen – haben die Wiedereröffnung des Bads regelrecht herbeigesehnt", so Fördervereinsvorsitzender Hornberg. Über die Woche verteilt laufen nun 13 Kurse, damit die Auflagen zum Infektionsschutz eingehalten werden können. Wer das Bad nutzen darf, muss auf dem Weg ins Gebäude eine Mund-Nasen-Maske tragen. Die entsprechenden Laufwege sind markiert.

Den Bereich mit den Duschen passieren die Nutzer des Bades nur auf dem Hinweg. Hinaus führt ein anderer Weg, sodass das Badewasser daheim abgewaschen werden muss. "Für unsere eigenen Kurse haben wir personell aufrüsten müssen", sagt Hornberg. Die Teilnehmer müssen ja nicht nur drinnen betreut werden: Auch am Eingang muss nun jemand warten, der dann nach dem Rechten sieht. "Die Laufwege mussten vorgezeichnet werden, außerdem musste man Desinfektionsmittel besorgen. Denn diese stellen wir auch zur Verfügung", verdeutlicht Hornberg den Aufwand. Zumal der Betreiberverein auch die Namen, Adressen und Kontaktdaten der Nutzer aufzeichnet, damit die Behörden eventuelle Infektionsketten nachverfolgen können.

Was "Aquafun" weiter nicht anbieten kann, sind Schwimmkurse für Kinder. Hornberg bedauert das sehr: "Aber die Regeln zum Infektionsschutz sind hierfür einfach zu krass", sagt er. Klar: Kontaktlos ist Schwimmenlernen schier unmöglich. Was die Sommerferien betrifft, bleibt in diesem Bad alles beim Alten: In der Ferienzeit hat das Viktor-Dulger-Bad geschlossen. Hornberg und seine Mitstreiter wollten indes auch weiter für den Erhalt des Bades kämpfen, nicht nur weil es von der Sanierung der darüber liegenden Mehrzweckhalle zumindest ein Stück weit profitieren konnte. Es geht auch um Zahlen: So hatte das kleine Bad 2019 rund 30.000 Besucher.