Von Frederick Mersi

Schriesheim. Leicht fiel es ihr nicht, ihr neues Amt für sich zu behalten: "Ich musste schon die eine oder andere Notlüge erzählen", sagt Sophie Koch. "Viele haben sich gedacht, dass eine der Weinprinzessinnen die neue Königin wird." Wer dazu noch aus einer großen Winzerfamilie kommt, hat es in so einer Situation doppelt schwer.

Die Weinkönigin für das Amtsjahr 2018/19 hat zahllose Bezüge zum Wein und der Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG): Beide Großväter waren in der Winzergenossenschaft aktiv - Peter Haas als Vorstandsmitglied und Rebschutzwart, Erich Koch im Aufsichtsrat. Auch ihr Onkel, Hartmut Haas, ist im Vorstand vertreten.

Großmutter Margret Haas war 1969 Weinprinzessin, Großcousine Katharina Mallik, damals Rufer, wurde 2009 Weinkönigin. Sophie war von 2007 bis 2009 kleine Weinhoheit, im vergangenen Amtsjahr Weinprinzessin. Letztlich lief fast alles für sie das Amt der Weinkönigin hinaus.

Ihr zur Seite stehen werden die Prinzessinnen Sofia Hartmann und Ivanka Crößmann. "Wir sind froh und dankbar, dass sie dieses Amt übernehmen", sagt Friedrich Ewald, Vorstandsvorsitzender der WG.

Die drei Schriesheimerinnen haben sich gegen drei weitere Bewerberinnen durchgesetzt. Ewald ist froh, dass es mehr Bewerberinnen als Hoheiten gibt: "Hoffentlich konnten wir die anderen gut aufs nächste Jahr vertrösten." Schließlich klappt es für viele Hoheiten erst nach dem ersten Anlauf. Ihre ersten Erfahrungen als Botschafterin der Schriesheimer Weine hat Sophie Koch schon gesammelt, nervös ist sie vor ihrer Krönung bei der Eröffnung des Mathaisemarkts am Freitag, 2. März, um 19 Uhr aber trotzdem: "Es wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre", sagt sie. Dennoch will die 19-Jährige, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kinderkrippe in Hirschberg-Leutershausen absolviert, ihren Prinzessinnen weitergeben, was sie von der scheidenden Königin Lisa gelernt hat: selbstsicheres Auftreten und Offenheit, so wie beim Treffen mit Prinz William und seiner Frau Kate in Heidelberg in der vergangenen Amtszeit.

Ihre künftige Prinzessin Sofia kennt Sophie schon seit der Grundschule, auch im Jugendgemeinderat engagieren sich beide. Sofia Hartmann stand schon im vergangenen Jahr bei der Krönung der Hoheiten auf der Bühne, allerdings als Sängerin, die mit einem Lied von Ed Sheeran das Publikum begeisterte.

An Bezug zum Wein fehlt es auch ihrer Familie nicht: Onkel Peter Hartmann junior bewirtschaftet den Wingert von Großvater Peter Hartmann senior, Alt-Stadtrat und Ehrenbürger der Stadt. "Ich wollte früher schon immer Hoheit werden", sagt die 18-Jährige. "Jetzt musste ich mir die ganze Zeit ein Lächeln verkneifen, wenn es um das Thema ging." Anderen zu einem Lächeln verhilft sie in ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin in einem Schriesheimer Dentallabor.

Aus dem Sandkasten kennt Hartmann schon die künftige Prinzessin an ihrer Seite, Ivanka Crößmann. Als Kind half die 23-Jährige - die "Oma" unter den Hoheiten, wie sie selbst scherzhaft anmerkt - ihrem Großvater Werner Held in seinem Wingert. Jetzt arbeitet sie als Orthopädietechnik-Mechanikerin in einem Sanitätshaus in Leimen. "Für mich war es immer das Größte, wenn die Hoheiten beim Mathaisemarkt vorbeigefahren sind", sagt Crößmann, die sich deshalb aufs Prinzessinnenamt bewarb. Bald gehört sie selbst zur königlichen Familie.

Daran, dass sie gut zusammenpassen, lassen die drei jungen Frauen keinen Zweifel: "Wir sind uns immer ziemlich schnell einig und verstehen uns gut", sagt Sophie. Zum Beispiel beim Dirndl-Kauf: "Mit eineinhalb Stunden haben wir einen neuen Schnelligkeitsrekord aufgestellt", sagt Crößmann und lacht. Zu sehen sein werden die Drei darin erstmals am kommenden Freitag im Festzelt.