Von Philipp Weber

Weinheim/Hirschberg. Die schlechte Nachricht ist: Krippenspiele, Christvespern und Christmetten sind auch dieses Jahr nur mit erheblichen Einschränkungen möglich – vor allem die Angebote für Familien sind in vielen Kirchengemeinden schon ausgebucht. Die frohere Botschaft lautet: Es gibt weitere Angebote, sowohl draußen als auch im Internet. Hier und da sind auch noch Plätze in den Kirchen und Gemeindehäusern frei, wo angesichts der derzeit erheblichen Coronarisiken jedoch strikt auf die Einhaltung aller Restriktionen geachtet werden muss.

> Die Katholische Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg: Der leitende Pfarrer Joachim Dauer und der für Pressesachen zuständige Pastoralreferent Wolf-Dieter Wöffler haben eine Botschaft: "Die Kirchen sind trotz pandemiebedingter Einschränkungen offen und für die Menschen erreichbar." Wer keinen Platz mehr in einer der Messen ergattern kann, darf sich die festlich geschmückten Gotteshäuser zu einem anderen Zeitpunkt anschauen. Gläubige können das "Ewige Licht von Bethlehem" und den Segen der Sternsinger mitnehmen. Das gilt durchaus auch für die Kirchen außerhalb der Kernstadt. Das Kirchenzentrum St. Josef in Lützelsachsen ist an Heiligabend von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Jakobuskirche in Hohensachsen steht von 16 bis 20 Uhr offen. Auch die Christkönigskirche in Großsachsen kann von 14 bis 16 Uhr besucht werden.

Die zentrale Krippenfeier für Familien mit Kindern in der Weinheimer Herz-Jesu-Kirche entfällt. "Wir hatten zunächst an eine hybride Lösung mit Menschen in der Kirche und einer Liveübertragung ins Internet gedacht, aber das erschien uns in der gegenwärtigen Lage dann doch zu heikel", bedauert Wöffler. Die Seelsorgeeinheit nimmt das Krippenspiel nun im Vorfeld auf und stellt die Aufzeichnung auf der Webseite www.se-wh.de und auf Youtube.

Für etwa 20 Familien kommt als Alternative ein Stationenweg infrage, den die Gemeinde St. Jakobus in Hohensachsen aufgebaut hat (Anmeldungen sind per E-Mail an stjakobus@se-wh.de, unter Angabe von Namen und Kontaktdaten). Der Stationenweg ist von 14.30 bis 16 Uhr geöffnet. Es sollten sich aber jeweils nur drei Familien gleichzeitig dort aufhalten.

Die katholischen Gottesdienste an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind praktisch durchweg ausgebucht. Die Verantwortlichen haben flächendeckend ein virtuelles Ampelsystem zur Anwendung gebracht, das Interessierten im Internet von vorneherein ihre Erfolgsaussichten anzeigt. Derzeit zeigt die Ampel überall Rot, nur am Zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es noch freie Plätze: um 11 Uhr, in der Oberflockenbacher Kirche Herz Jesu. Per Livestream können Gläubige jedoch zu Hause den Gottesdienst mitfeiern, der am Heiligen Abend um 17 Uhr in der Christkönigskirche Großsachsen gefeiert wird.

Auf dem Gelände des Betriebs Großhans gibt es an Heiligabend zwei Feldweihnachten, die die Evangelische Gemeinde in der Weststadt ausrichtet. Hier reicht es, wenn die Besucher ihre Kontaktdaten angeben. Foto: Kreutzer

> Die evangelischen Gemeinden in der Kern- und Weststadt: Die drei Teilgemeinden der Evangelischen Kirchengemeinde Weinheim nutzten – ebenso wie ihre Schwestergemeinden in den Ortsteilen – ihre vergleichsweise starke Ausstattung mit Personal: Die Dekanin, die Pfarrer und die Gemeindereferenten kommen fast überall mehrmals in die Kirchen und zu anderen Treffpunkten, um ihre Gottesdienste mehrfach und vor coronabedingt jeweils kleinerem Publikum zu feiern. Dennoch stehen die Anmeldeampeln für die Krippenspiele für Familien in der Stadt- und in der Peterskirche durchweg auf Rot bzw. ausgebucht.

Es gibt aber Liveübertragungen online: Der Familiengottesdienst mit Krippenspiel, der an Heiligabend, 14 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche stattfindet, wird via Zoom übertragen (weitere Daten gibt es auf der Webseite www.ekiwhm.de). Die nachfolgende Ausgabe dieses Gottesdiensts um 15.15 Uhr kann man auf Youtube verfolgen. Dasselbe gilt für die "Christvesper an Heiligabend mit Krippenspiel", die um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche beginnt.

Wer das Krippenspiel in der Evangelischen Stadtkirche sehen will, muss online gehen. Foto: Kreutzer

Neben den Gottesdiensten in den Kernstadtkirchen wird im Weinheimer Westen Feldweihnacht gefeiert: auf dem Gelände der Bauernfamilie Großhans an der Waidallee 71. Beginn des ebenfalls doppelt ausgerichteten Gottesdiensts ist um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Man sollte aber eine Viertelstunde früher kommen, der Kontaktdatenerfassung wegen.

Bei den zahlreichen übrigen Gottesdiensten über Weihnachten – auch in den Christmetten – geht es in der Evangelischen Kirchengemeinde Weinheim weniger eng zu als bei den katholischen Nachbarn. Auch für die Christmette mit Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller, dem Posaunenchor und der Kantorei, die an Heiligabend um 23 Uhr in der Peterskirche beginnt, sind noch 25 von 130 Plätzen (Stand Dienstnachmittag) vorhanden. Wer die Nacht von Jesu Geburt im sicheren Zuhause begehen will, kann sich um 22.30 Uhr auf Youtube eine Christmette ansehen, die aus der Evangelischen Stadtkirche übertragen wird. Ebenso die Christvesper um 17 Uhr.

Und auch in der Kernstadt kann man draußen Weihnachten feiern. An Heiligabend, 15.30 Uhr, kommen die Dekanin und der Posaunenchor vor die Halle des Weinheimer Friedhofs. Hier gibt es weniger Einschränkungen.

> Die evangelischen Gemeinden an der Bergstraße und im Odenwald: Auch in Lützelsachsen dürfen nur wenige Menschen in die gelüftete Kirche, an Heiligabend ist zudem das Gemeindehaus in der Kurpfalzstraße offen, dort gilt die 2G-Plus-Regel, sodass sich die Mindest-Abstände zwischen den Teilnehmern nicht so streng sind. "Dazu wird das Kirchenschiff per Videoschalte um das Gemeindehaus verlängert", so Pfarrer Jan Rohland.

Geplant sind zwei Gottesdienste mit Krippenspiel um 14.30 und 16 Uhr. Den ersten Teil des Krippenspiels haben die Kinder aufgenommen, das Finale spielen sie live auf der Bühne im Gemeindehaus. In der Kirche kann je ein Kind aus dem eigenen Haushalt bei Buchung von zwei Einzelplätzen auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen. Für die Krippenspiele sowie die Christvesper und die Christmette sind noch Plätze frei. Eng wird es meist in der Kategorie "Doppelsitz/Kirche". Die Christvesper um 18 Uhr kann man ebenso zu Hause am Computer oder vor dem Smart-TV mitfeiern wie die Krippenspiele.

Die Evangelische Gemeinde Lützelsachsen hat einen Youtube-Kanal. Um 22.30 Uhr ist Christmette in der Kirche mit Masken und Abstand. Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung über www.ekilue.de notwendig. Nur wer keinen Computer hat, ruft bitte im Pfarramt an. Grüne Ampeln gibt es auch noch bei den Lützelsachsener Gottesdiensten am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag.

In Hohensachsen sind die beiden "Familiengottesdienste mit Weihnachtsmusical-Film" bereits ausgebucht, ebenso die beiden Christvespern. Für die Christmette um 22 Uhr ist keine Anmeldung nötig. Es wird allerdings davor gewarnt, dass nicht jeder eingelassen werden könnte. Das gilt auch für den Gottesdienst am Zweiten Weihnachtsfeiertag.

In Oberflockenbach wird draußen gefeiert. Der Heiligabend-Gottesdienst beginnt 15 Uhr im Freien vor der Kirche. Es gibt prinzipiell keine Zugangsbeschränkungen, die Gemeinde bittet aber dringend um eine Anmeldung. Ein weiterer Gottesdienst beginnt um 16 Uhr in der Kirche. Diese Ausgabe richtet sich jedoch vor allem an Menschen, die nicht gut und länger stehen können. Die Heiligabend-Gottesdienste in der evangelischen Kirche von Heiligkreuz sind dagegen bereits ausgebucht.

Info: Infos gibt es auch auf den zentralen Webseiten www.se-wh.de und www.kibitzweb.de.