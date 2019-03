Von Walter Brand

Weinheim/Hirschberg. "Wer singt, dient anderen, wer singt, beschenkt sich selbst." Dies ist der Leitspruch von Volker Schneider. Seit 50 Jahren gibt er als Chordirektor in einer Vielzahl an Chören den Takt vor. Der Vollblutmusiker hatte bereits in jungen Jahren sein Herz an den Chorgesang verloren - und den Weg zum Musikpädagogen eingeschlagen.

Eine besondere Ehre wurde dem agilen 72-Jährigen jetzt durch den Sängerkreis Weinheim und den Deutschen Chorverband zuteil, dessen Ehrenurkunde Schneider erhielt. So kamen am gestrigen Sonntag Schneiders langjährige Weggefährten zur Ehrungsmatinee ins Weinheimer Rolf-Engelbrecht-Haus.

Darunter Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just sowie Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf, Weinheims Bürgermeister Torsten Fetzner, Jürgen Zink vom Kurpfälzer Chorverband Mannheim, Manfred Schmiedel und Willi Hamburger vom Sängerkreis Weinheim, der Mannheimer Stadtrat Ralf Eisenhauer, Franz Arnold vom Sängerkreis Weschnitztal-Überwald, Schneiders Chorleiterkollege Franz-Josef Siegel sowie die Vertreter der Schneider-Chöre und eine Abordnung des Weinheimer "Glasnost"-Projekts, mit Kuno Schnader, Werner Wiegand und Hans Todt. Markus Gräber vom gastgebenden Gesangverein 1955 Weinheim hieß die Gäste willkommen. Irmtraud Gsell führte informativ durch das musikalische Programm, das die Chöre aus Weinheim und Hohensachsen gestalteten. Die Klavierbegleitung übernahm Florian Moser.

Walter Spieth, Vorsitzender des Männergesangvereins 1850 Hohensachsen, den Chordirektor BDC Volker Schneider seit 38 Jahren leitet, zeichnete den beruflichen Weg des Jubilars mit Worten und anhand einer Fotoshow nach. Es zeuge von großer Wertschätzung, dass Schneider über viele Jahre Frauen- und Männerchöre im "Netzwerk" Weinheim, Mannheim und Heppenheim leite. Der Jubilar habe viele Chöre geformt und zu Höchstleistungen motiviert. Die "Schneider-Chöre" seien zu einer Institution geworden, hätten Chorgeschichte geschrieben. Mittlerweile sind einige Chöre ins Rentenalter gekommen.

Laudator Manuel Just. Foto: Brand

Dies habe dazu geführt, dass Schneider und seine Chöre passende Chorliteratur gesucht und Probezeiten vorgezogen haben, um weiter anspruchsvollen Chorgesang bieten zu können. Spieth erinnerte auch an unvergessliche Konzertreisen, die auf fast alle Kontinente der Erde führten.

Schneiders "Heimatbürgermeister" Manuel Just übernahm die lange Laudatio. Der Name Volker Schneider stehe für Musik und Chorgesang, für völker- wie auch generationenübergreifende Projekte sowie für eine ausgewogene Balance zwischen Spaß und Geselligkeit auf der einen und gesanglicher Qualität auf der anderen Seite, so Just. 1969 habe Schneiders Tätigkeit als Chorleiter begonnen, keineswegs aber seine musikalische Laufbahn. Diese nahm bereits mit Unterrichtsstunden an der Violine- und am Klavier ihren Lauf und setzte sich mit der Wahl des Fachs "Chorleitung" an der Badischen Hochschule für Musik in Karlsruhe fort. 1958 habe Schneiders Onkel, Siegfried Salten, seinen Neffen zum Bundessängerfest des Österreichischen Arbeitersängerbunds nach Wien mitgenommen.1962 trat Schneider in den MGV "Sängerbund" 1873 Großsachsen ein - dem Gesangverein des Orts, in dem er aufwuchs.1969 übernahm er die Leitung des MGV Großsachsen. Schneider besitze nicht nur die nötige fachliche Qualifikation, sondern auch das Rüstzeug, um andere zu begeistern. Eine zentrale Eigenschaft, die auch nach 50 Jahren seine Kernkompetenz sei, so Just.

Als Lehrer, unter anderem an der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen sowie später als Rektor an der Friedrich-Ebert-Schule in Eppelheim und der Weinheimer Karrillon-Schule, sah er seine Passion nicht nur in der pädagogischen Arbeit; vielmehr galt seine Leidenschaft der Vermittlung musikalischer Inhalte. An der Karrillon-Schule trug Schneider von 2001 bis 2010 die Verantwortung für rund 180 Schüler aus mehr als 15 Ländern und für 24 Lehrer sowie weitere Jugendbegleiter. Noch heute erzählen Ehemalige, dass die Musik eine besondere Bedeutung in Schneiders Unterricht genoss. Fünf Schulchöre leitete er in seiner schulischen Laufbahn.

In dieser langen Zeit war Scheider an 25 Orten Chorleiter: in Mannheim, Heidelberg, im Odenwald und an der Bergstraße. Damit stehe der Name Volker Schneider auch in Einklang mit dem, wofür Chorgesang grundsätzlich steht, so Just: für Gemeinschaftswillen und Gemeinschaftsgeist. Zig Sängerfeste, Rundfunkaufnahmen und Projekte wie das Stück "König Hupf", das Goldbeck-Festival oder das Musical "Glasnost" mit über 300 Beteiligten und einem Besuch in Moskau seien die bis heute bekannten Höhepunkte.

Just erinnerte auch an die Anfänge des Chorgesangs im 19. Jahrhundert. Das Wort "Freizeit" war angesichts eines Zwölf-Stunden-Arbeitstags unbekannt. Trotzdem hätte man es geschafft, sich zum Singen zu treffen, Vereine aufzubauen. Die Zeit habe sich aber gewandelt. Neue Freizeitangebote gefährdeten die Existenz traditioneller Vereine. Er glaube jedoch an die Renaissance des Chorgesangs, weil Tradition und Gemeinschaftssinn wichtig blieben, dankte Just dem Jubilar - auch im Namen des Hirschberger Gemeinderats.

Willi Hamburger (Sängerkreis Weinheim) dankte Schneider für dessen Wirken im Sängerkreis. Darüber hinaus durfte der Jubilar die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes entgegennehmen.

Schneider dankte allen Anwesenden, den Laudatoren und "seinen" Chören. Sein Dank galt auch seiner kleinen "Perle", Ehefrau Margarete, die ihm in all den Jahren den Rücken freigehalten habe, sowie Künstlerin Inge Eisenhauer: für eine gelungene Porträt-Zeichnung.