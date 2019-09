Weinheim/Hirschberg. (RNZ) Dekan Joachim Dauer (58) übernimmt am 10. März 2020 die Leitung der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg im Dekanat Heidelberg-Weinheim. Er wird diese Aufgabe zusammen mit Pfarrer Gerhard Schrimpf und Pfarrer Stephan Sailer wahrnehmen, wie es in einer Pressemitteilung des Katholischen Dekanats Heidelberg-Weinheim heißt.

Gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern werden sie für die Seelsorge von rund 13.300 Katholiken in den Pfarrgemeinden Weinheim St. Laurentius, Weinheim Herz Jesu, Weinheim St. Marien, Weinheim-Hohensachsen St. Jakobus und Hirschberg St. Johannes Baptist verantwortlich sein. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am gestrigen Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung auch in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit bekannt gegeben.

Der 1961 in Karlsruhe geborene Joachim Dauer wurde 1986 in Rom zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Rheinstetten war er als Klinikseelsorger am Klinikum in Mannheim tätig. Von 1994 bis 2000 war er Rektor des Spätberufenenseminars St. Pirmin in Sasbach, die folgenden sechs Jahre Direktor des Theologenkonvikts Collegium Borromaeum in Freiburg. Seit September 2006 war Joachim Dauer Pfarrer in der ehemaligen Seelsorgeeinheit Heidelberg Mitte und Dekan im ehemaligen Dekanat Heidelberg. Nach Errichtung des Dekanats Heidelberg-Weinheim im Jahr 2008 ist er bis heute Dekan des Dekanats Heidelberg-Weinheim sowie, nach Bildung der Stadtkirche Heidelberg im Jahr 2015, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Heidelberg. Diese Tätigkeiten enden zum Ende dieses Jahres. Dauer tritt dann nach einer dreimonatigen Sabbatzeit die Leitung der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg an.