Die Fusion hat sich offenbar gelohnt: Die Stimmung in der Stadthalle war gelöst, als die Vorstände bekannt gaben, dass der Prüfbericht die Ertragslage als „gut“ einordnet. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim/Heidelberg. Es herrschte eine aufgelockerte Atmosphäre, in der sich die Vertreter der Volksbank Kurpfalz erstmals nach der Fusion mit der ehemaligen Volksbank Weinheim "in Präsenz" und "von Angesicht zu Angesicht" begegneten. Die entspannte Stimmung in der Weinheimer Stadthalle hatte auch damit zu tun, dass das im Berichtszeitraum 67.682 Mitglieder zählende Kreditinstitut dank seiner 452 Mitarbeiter eine "hervorragende" Bilanz und ein "Top-Ergebnis" vorlegen konnte.

Selbst der Prüfbericht verlieh der Ertragslage die Note "gut", was in den Augen der vier Bankvorstände Carsten Müller, Klaus Steckmann, Ralf Heß und Michael Hoffmann eine Auszeichnung darstellt: Keiner kann sich erinnern, jemals zuvor diese Note erhalten zu haben. "Ein ,Zufriedenstellend’ war bisher das höchste der Gefühle", so Vorstandssprecher Carsten Müller. Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Müller bescheinigte dem abgelaufenen Geschäftsjahr ein "Sehr zufrieden".

Carsten Müller, Vorstandssprecher der Volksbank Kurpfalz. Foto: Kreutzer

Klaus Steckmann stellte die Bilanzzahlen im Einzelnen vor. Während sich die Bilanzsumme im Berichtsjahr um 347 Millionen Euro (plus 10,3 Prozent) auf 3,7 Milliarden Euro erhöhte, rechnet man in der Vorstandsebene für Ende des laufenden Geschäftsjahrs mit einem Stand von rund 3,6 Milliarden Euro. Das übrige Wachstum 2021 war überwiegend von dem erneuten Anstieg der Kundeneinlagen um 134 Millionen Euro auf 2,85 Milliarden Euro zurückzuführen.

Auch 2021 hätten viele Kunden ihre Gelder noch immer auf kurzfristigen Einlagen geparkt – sprich: auf Girokonten, so Steckmann. Dass Parken in der Innenstadt teuer sei, wüssten alle. "Teuer" sei aber auch das "Parken" von Geldern auf dem Girokonto. Dabei rede er nicht von einem Verwahrentgelt, sondern von der Inflationsrate von über sieben Prozent. Deshalb könne er nur dazu raten, mithilfe der Berater der Volksbank Kurpfalz andere Parkplätze ausfindig zu machen.

Für das Geschäftsjahr 2022 plant der Vorstand Kundeneinlagen von circa 2,9 Milliarden Euro. Die Forderungen an Kunden (Kundenkredite) stiegen um rund 106 Millionen Euro (plus 5,2 Prozent) auf rund 2,16 Milliarden Euro. Als "beeindruckend" bezeichnete Steckmann das Volumen der Darlehensgeschäfte, die sich auf 475 Millionen Euro beliefen. Die Planzahl der Kundenkredite für das laufende Jahr liegt bei 2,27 Milliarden Euro, was einem Wachstum von rund fünf Prozent entspricht.

Das wirtschaftliche Eigenkapital stieg von 292 Millionen Euro auf 305 Millionen Euro. Die Kernkapitalquote reduzierte sich um 1,3 Prozentpunkte. Die Gesamtkapitalquote sank um 1,9 Prozentpunkte auf 17,5 Prozentpunkte. Die von der Aufsichtsseite festgesetzte und einzuhaltende Mindestkapitalquote lag zum Ende des Jahres bei 12,44 Prozent und wurde "locker übersprungen".

Damit man die "Latte" weiter gut überwindet, wurde zur Stärkung des Eigenkapitals die Dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken von 7,3 Millionen Euro beschlossen. Durch die von der Vertreterversammlung ohne Gegenstimmen entschiedene Gewinnverwendung beträgt das Kernkapital aktuell 292,1 Millionen Euro. Die Summe der Geschäftsguthaben sank auf 45,5 Millionen Euro. Das "Bergauf" des Zinsergebnisses mit einem Überschuss von 3,2 Millionen Euro (plus 7,1 Prozent) auf 48,4 Millionen Euro sowie des Provisionsergebnisses um 3,7 Millionen Euro (plus 14,3 Prozent) auf "sagenhafte" 29,9 Millionen Euro dagegen hielt an. Die Cost-Income-Ratio sank von 73,8 auf 64,5 Prozent.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Auch für das Geschäftsjahr 2021 hatte die Volksbank Kurpfalz 6,3 Millionen Euro Steuern zu zahlen. 3,5 Millionen Euro davon entfielen auf die Staatskasse. Heidelberg, Weinheim und die Filialorte dürfen sich – gerechnet je nach Einwohnerzahl – auf Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,8 Millionen Euro freuen.

Aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 4.856.821 Euro errechnet sich die dreiprozentige Dividende, die einem Betrag von 1.354.715 Euro entspricht und von der Versammlung ohne Gegenstimmen beschlossen wurde. Jeweils in ihren Aufsichtsratsämtern bestätigt wurden Bernhard Müller als Vorsitzender sowie Martina Schafheutle-Kübel, Andrea Odenwälder, Jan Haaß und Michael Leysieffer. Werner Sporer, der wegen Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat ausschied und während seiner Tätigkeit "vier Fusionen miterlebte", wurde von Wirtschaftsprüfer Benjamin Hartmann wie auch Andreas Huben für 25-jährige Tätigkeit mit der Silbernen Ehrennadel des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands ausgezeichnet.