Weinheim. (web) Nein, dieses Jahr rückt die Feuerwehr nicht in den Exotenwald aus. Jedenfalls nicht, um die Mammutbäume mit Wasser zu versorgen. "Der zuständige Revierförster hat den Boden kontrolliert und festgestellt, dass noch Restfeuchte vorhanden ist", sagt Sebastian Eick, Forstdirektor und Stellvertretender Leiter des Kreisforstamtes. Die Forstexperten müssten immer abwägen, was eine Bewässerung bringt, erklärt er. Da der Sommer nun schon sehr weit fortgeschritten ist, lohne sich der Aufwand kaum.

2018 hatten Kreisforstamt, Jugendfeuerwehr und die Stadtwerke einen Großteil der Baumriesen mit vereinten Kräften vor dem Verdursten oder einem tödlichen Befall mit Schädlingen gerettet. Es flossen rund 140 Liter Wasser pro Quadratmeter. Im Gegensatz zu diesem Jahr war in 2018 aber auch schon das Frühjahr extrem heiß und trocken. "Die Schäden an den Mammutbäumen sind in erster Linie 2018 eingetreten", so Forstdirektor Eick. Einige der Exemplare – die ersten rund 110 Bäume wurden bereits in den Jahren 1872 und 1873 gepflanzt – hätten Schäden davongetragen. Ihr Zustand habe sich seit 2018 aber nicht verschlimmert.

Ganz ohne Bewässerung kam der Exotenwald freilich auch dieses Jahr nicht aus: "Ganz junge Kulturen mussten in diesem Sommer gewässert werden, damit sie nicht verdursten." War doch der Juni sehr heiß, ebenso wie weite Teile des Augusts. Aktuell sind die Zuständigkeiten im Forstbereich noch so geregelt, dass das Kreisforstamt als Untere Forstbehörde den rund 60 Hektar großen Exotenwald betreut. Dies ist freilich nur ein kleiner Teil von Weinheims Wäldern.

Laut Forstdirektor Eick gibt es auf städtischer Gemarkung rund 1750 Hektar Wald. Der Stadt gehören 1084 Hektar Wald. Dieser wird vom Kreisforstamt betreut. Das gilt auch für die 80 Hektar Wald, die die katholische Kirche hält. Der Rest befindet sich in Privatbesitz. "Wie es dem Wald geht und was dort passieren muss, hängt sehr stark vom Einzelfall ab", so Eick. Es komme auf die Baumarten, den Boden und die Menge der Niederschläge an.

Probleme gibt es zum Beispiel in der Weinheimer Exklave bei Wilhelmsfeld, im Centwald. Der Borkenkäfer hat den dortigen Fichtenbeständen zugesetzt. Eine mögliche Lösung des Problems besteht im Anpflanzen von Mischwald – und von Douglasien anstelle von Fichten.

Für Laubbäume sei die Situation dagegen vor allem in niedrigen Lagen problematisch, sagt Eick. Die Rotbuche – die "Mutter des Waldes" – leidet. Zuletzt mussten Exemplare gefällt werden. Aus Eicks Sicht ist der "Umbau des Waldes" kein einfaches Unterfangen.

Und kein günstiges: "Jeder neue Hektar kostet je nach Art 15.000 bis 25.000 Euro." Außerdem fließt nur wenig Ertrag an die Waldbesitzer zurück: Durch die vielen verendeten Bäume ist der Holzpreis im Keller.