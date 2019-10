Weinheim. (web) Die lautstarken Proteste von Stadtspitze und Einzelhandel haben ihre Wirkung nicht verfehlt: Oberbürgermeister Manuel Just bestätigte am Mittwoch im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS), dass es ein Gespräch zwischen ihm, weiteren Vertretern der Stadt und der RNV-Geschäftsführung gegeben hat. Dabei habe die Führung des Verkehrsbetriebs zugesichert, dass es schon Mitte des Monats am Postknoten deutliche Verbesserungen für Autofahrer geben soll.

Andererseits werde die Baustelle, deren Koordination die RNV innehat, der Stadt wohl noch bis weit ins vierte Quartal erhalten bleiben, so Just. "Das lässt sich selbst dann nicht ändern, wenn Tag und Nacht gearbeitet wird." Er sicherte zu, die Öffentlichkeit vor Ende der Woche ausführlicher zu informieren.