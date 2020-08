Weinheim. (RNZ) Wie oft Matz Scheid und Manfred Maser miteinander auf der Bühne standen? Sie wissen es nicht. Das erste Mal 1989 – so viel ist klar. Oder war es doch erst 1990? Egal. Einige Hundert Male gemeinsamer Bühnenpräsenz sind definitiv zusammengekommen. Allerdings immer in Gesellschaft. Großer Gesellschaft meist – der Odenwälder Shanty Chor (OSC) ist das Prestigeprojekt der beiden Künstler. Im Spannungsfeld zwischen dem musikalischen Tausendsassa Scheid als Chorleiter, Komponist und Arrangeur und dem kalauernden Philosophen Maser als Texter, Ideengeber und Geschichtenerzähler entwickelte sich der OSC zum Kultchor.

Quasi nebenher frönt Scheid seiner Freude am musischen Kreuz-und-Quer, rockt als Bassist mit den "Cartwrights" und "Rockfour", präsentiert mit Adax Dörsam als "Wolpertinger" witzige Saiten-Weisen und bot mit der "Sea Song Trading Company" auch außerhalb des Odenwalds maritimes Liedgut an. Da war auch Maser mit von der Partie, dessen Texte in der Kabarett-Szene der Region eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Seit einigen Jahren sind die beiden auch solistisch unterwegs: Scheid als bärtiger Barde mit Liedgut aus aller Welt und allen Landesteilen vom Alpenrand bis zur Waterkant, Maser im vergnüglichen Wettstreit mit seinem Alter Ego Professor Alfons Netwohr, wortgewaltig zwischen Tiefsinn und höherem Blödsinn pendelnd.

Seit Anfang März dieses Jahres ist der OSC pandemiebedingt verstummt. Auch ein Auftritt im Schlosshof musste abgesagt werden. Aus dieser Situation entstand die Idee eines "Doppel-Solos", bei dem Scheid und Maser Ausschnitte aus ihren Programmen präsentieren, selbstverständlich ergänzt mit Liedern und Geschichten aus dem Fundus des Shanty Chors. Zum Abschluss des "Weinheimer Kultursommerles" stehen Scheid und Maser am Samstag, 29. August, 20 Uhr, auf der Bühne im Kleinen Schlosshof. Karten gibt es über www.reservix.de und (eventuell) an der Abendkasse. Infos zum Vorverkauf auf www.weinheim.de.