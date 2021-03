Von Philipp Weber

Weinheim. Wenn der Gemeinderat am Mittwoch, 17. März, in der Stadthalle zusammenkommt, dürfte zumindest der öffentliche Teil der Sitzung kurz ausfallen: Neben einigen bereits vorberatenen Themen wie der Kanalsanierung in der Burggasse oder der Umgestaltung des Geländes an der Markuskirche entscheiden die Stadträtinnen und Stadträte über einen neuen Namen für das so gut wie fertig gestellte Schulhaus, das bislang "Schulzentrum West" hieß. Die Verwaltung schlägt "Zweiburgenschule" vor. Sie beruft sich dabei auf das Votum der bisherigen Bach- und der Schweitzer-Schule, die im Sommer ins neue Haus einziehen. Das eigentliche "Großthema" für die öffentliche Sitzung steht dagegen nicht mehr auf der Tagesordnung.

> Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen für die Innenstadt und den "Prankel": Es ist eine Thematik, die es schwer hat in den Gremien. Bereits im Februar stand die Novellierung und Ergänzung der seit mehr als 25 Jahren gültigen Satzungen auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Damals beschloss eine breite Mehrheit, das auf vier Tagesordnungspunkte aufgeteilte Programm in den Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung zu verweisen – zur Vorberatung. Am Mittwoch vergangener Woche war es soweit: Der Ausschuss tagte.

Die Verwaltungsvertreter legten sich ins Zeug: Sie stellten dem Ausschuss die entsprechenden baurechtlichen Instrumente vor – und unterstrichen die dahinter stehende Zielsetzung: Die neuen Regelungen sollen die seit 1994 bestehende Gestaltungs- und Erhaltungssatzung für die Innenstadt differenzieren und konkretisieren – und für Rechtssicherheit sorgen. Die Regelungen, die mit dem (früheren) Sanierungsgebiet Innenstadt in Verbindung stehen, laufen Ende des Jahres aus.

Nun solle der Unterschied zwischen "Gestalten unter Bedingungen" (Gestaltungssatzung) und "Erhalten ortstypischer Charakteristika" (Erhaltungssatzung) stärker unterstrichen werden, erklärten die Fachleute. Außerdem strebt die Verwaltung an, Bauherren konkretere Regeln beim Gestalten an die Hand zu geben und die erhaltenswerten Charakterzüge bestimmter Gevierte stärker hervorzuheben. Das zeigt sich unter anderem darin, dass es mehr als ein halbes Dutzend verschiedene Erhaltungsbereiche gibt. Einer davon – und das wäre ganz neu – ist das Viertel am "Prankel". Dieses wurde 1910 vorgeplant, als Erweiterung der damaligen Innenstadt. Wegen des Ersten Weltkriegs und der darauf folgenden Notzeiten, nahm dieser Bereich erst in den 1920er- und 1930er-Jahren seine heutige Gestalt an. Diese soll bleiben, wenngleich eine Erhaltungssatzung kein generelles Bau- oder Veränderungsverbot darstellt, wie die Verwaltung betont.

> Die Haltungen der Fraktionen: Zwar teilten die Kommunalpolitiker im technischen Ausschuss die Auffassung von OB Manuel Just, laut der sich die baulichen Verhältnisse und die gesellschaftlichen Zielstellungen seit den 1990er-Jahren verändert haben. Dem müsse Rechnung getragen werden, ohne den Charakter der Innenstadt zu verspielen und die Bürger zu verprellen. Diese sollen das ganze Jahr über beteiligt werden, die Beschlüsse wären nur der "Startschuss" (OB Just).

Doch die Fraktionen wollten mehr: Frieda Fiedler und Elisabeth Kramer (GAL) forderten, auswärtige Fachleute zu befassen, damit sich der Gemeinderat einen besseren Überblick verschaffen kann. Christian Mayer (Freie Wähler) konnte nur eine "mehrheitliche" Zustimmung aus seiner Fraktion vermelden. Thomas Ott (CDU) formulierte vier Änderungsanträge, wobei er eine (Teil-)Herausnahme des "Steinwegviertels Nord" (Mittlere Hauptstraße/Bahnhofstraße) bis zuletzt aufrecht erhielt. Die CDU sei der Auffassung, dass sich eine Stadt schon ändern dürfe, so Ott sinngemäß. Constantin Görtz wurde noch deutlicher: Der Sozialdemokrat und Architekt hielt der Stadt die Zielsetzungen des Landes entgegen, die mehr bezahlbaren Wohnraum in Städten (Aufstockungen), Nutzung unversiegelter Flächen (Nachverdichtung) und mehr Energiegewinn vor Ort (Fotovoltaik) einfordern. Dies gehe mit der Aufforderung einher, all dies auch baurechtlich zu erleichtern, so Görtz.

Die Verwaltung wolle nun 285.000 Quadratmeter Fläche detaillierten Bauvorschriften und architektonischen Anforderungen zuführen: "Dabei handelt es sich um ein äußerst komplexes und anspruchsvolles Verfahren. Die Fülle der schon jetzt aufgezeigten Vorgaben hat uns überrascht." Er befürchte eine Vielzahl von Vorgaben, die Gebäudeplaner einenge. Dabei brauche es angesichts der ins Haus stehenden Änderungen beim Bauen Flexibilität. Dem dürfe sich die Stadt nicht schon jetzt mit einem "Wust von starren Regelungen" entgegenstellen. Görtz hatte zudem viele Fragen, etwa zu der Gegenüberstellung alter und neuer Gestaltungsvorschriften, die der Beschlussvorlage anhingen.

> Die Vertagung: Im Ausschuss folgte ein Hin und Her aus Vorschlägen und Kontroversen. Wobei OB Just dafür plädierte, im Ausschuss keine Beschlussempfehlung abzugeben und die Thematik an diesem Mittwoch im Gemeinderat zu beraten. Sozialdemokrat Görtz verlangte jedoch, die offenen Punkte noch im Ausschuss zu klären. Dagegen wehrte sich jedoch auch Erster Bürgermeister Torsten Fetzner: Viele der von Görtz aufgeworfenen Fragen seien selbst für einen Fachmann wie ihn nicht ad hoc zu beantworten. Letztlich einigten sich Verwaltung und Fraktionen darauf, dass Görtz seine Fragen binnen zwei Tagen ausformuliert und die Stadt dann Stellung bezieht. Über das weitere Vorgehen solle der Ältestenrat entscheiden, was dieser am Montag auch tat: Das "Großthema" blieb nicht auf der Tagesordnung.

Info: Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats beginnt am heutigen Mittwoch, 18 Uhr, in der Stadthalle. Die Bürgerfragestunde ist gleich am Anfang.