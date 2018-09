Von Nadine Rettig

Weinheim. Bei prächtigem Spätsommerwetter lockte der Weinheimer Herbst am Wochenende viele Besucher in die Gassen der Zweiburgenstadt. Und so herrschte auch am letzten Tag der Veranstaltung dichtes Gedränge in der Hauptstraße, als zahlreiche Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag luden. Fröhliche Gespräche und lautes Lachen hallten immer wieder durch die Straßen.

Die unbeschwerte Atmosphäre in der Stadt freute auch Tayfun Uzun, der seinen Uhren- und Schmuckladen "Lia" an diesem Tag für seine Kundschaft geöffnet hatte: "Das Wetter spielt mit, und die Leute haben ein Lächeln auf den Lippen." Schon seit dem Vormittag Andrang sei der Andrang groß, zog er ein erstes positives Fazit, ehe er sich wieder seinen Kunden widmete.

Kunsthandwerk, Schmuck und Accessoires wurden an eigens aufgeschlagenen Ständen angeboten. Foto: Peter Dorn

Auch die Mitarbeiterinnen der Boutique "Gina Laura" waren zufrieden mit den Geschäften an diesem Tag. "Weinheim ist einfach ein Anziehungspunkt für die Leute aus der Region, und das Ambiente hier in der Stadt spricht für sich", freuten sie sich über das bunte Treiben vor ihrer Ladentür. An den zahlreichen Ständen in der Hauptstraße war für jeden etwas Passendes dabei.

Während ein Stand "orientalisches Kunsthandwerk" anbot, lockte ein anderer mit handgemachten Lederwaren. Und auch für die jüngsten Besucher gab es allerhand zu entdecken. Wer wollte, konnte sich beim Kinderschminken das Gesicht farbenfroh bemalen lassen oder an einem anderen Stand einen Stempel in Form des eigenen Namens anfertigen lassen.

Beim Provence Markt versuchten einige Kunden, ihre Schulfranzösisch wieder aufzufrischen. Foto: Peter Dorn

Und wer dem Trubel der Hauptstraße etwas entgehen wollte, konnte einige Meter weiter in aller Ruhe über den Provence-Markt schlendern und sich für ein paar Minuten wie im Frankreich-Urlaub fühlen. Der Duft nach Lavendel, Olivenbrot und allerhand anderer französischer Leckereien sorgten für das passende Flair, während auf der Boulebahn am Ende des Marktes zwei Besucher eifrig um den Sieg spielten. An den Ständen hörte man so manchen Kunden verzweifelt die letzten Reste des noch in der Schule erlernten Französisch zusammenkratzen, um sich mit den Händlern aus Cavaillon austauschen zu können.

Dass sich der Markt, der beim Weinheimer Herbst inzwischen zur Tradition geworden ist, nicht nur in der direkten Umgebung einen Namen gemacht hat, erzählte eine der Besucherinnen. Sie sei extra deshalb aus Wiesbaden angereist. "Da lohnt sich auch die lange Anfahrt", sagte sie und verstaute lachend ein Olivenbrot in ihrer Tasche. "Uns zieht es jedes Jahr hierher", erzählte eine andere Stammkundin. Sie freute sich zwar über die neu angelegte Boulebahn, bedauerte aber, dass der Markt in diesem Jahr deutlich kleiner war als zuvor. Auch die sonst vertretenen Käsestände fehlten der Stammkundin.

Woran das lag, erklärte Maria Zimmermann, die in der Stadt für das Marketing verantwortlich ist. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen Weinheim und der französischen Gemeinde Cavaillon habe letztere in diesem Jahr die Organisation des Marktes übernommen. Im nächsten Jahr wolle man dafür sorgen, dass die beliebten und jetzt vermissten Stände wieder auf dem Markt vertreten seien, so Zimmermann. Ansonsten sei sie zufrieden mit dem kleinen französischen Markt mitten in Weinheim: "Hier gibt es alles, was die Provence ausmacht."

Auch Stadtsprecher Roland Kern freute sich über den Verlauf des Wochenendes: Es sei es ein ruhiges und friedliches Fest ohne Zwischenfälle gewesen, sagte er, während die Weinheimer zum Ausklang gemütlich durch die bunten Stände ihrer Hauptstraße schlenderten. Doch nicht nur für die Kauflustigen hatte der Weinheimer Herbst etwas zu bieten. Wer mehr über die Stadt erfahren wollte, konnte im Museum einen Blick in die neue Ausstellung werfen. Auch die Stadtbücherei lockte mit Bücherflohmarkt und Origami-Angebot.

Ein weiterer Höhepunkt des Weinheimer Herbstes war die Siegerehrung des Projekts "Stadtradeln". Dabei hatten im Rhein-Neckar-Kreis zwischen dem 9. und 29. Juni 2255 Menschen 490.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und 70 Tonnen CO2 gespart, um "das Radfahren als Alternative immer mehr ins Bewusstsein zu bringen", so Landrat Stefan Dallinger. Weinheim konnte sich nicht nur über die Siegerehrung freuen, sondern auch den Spitzenplatz in der Kategorie "Beste Kommune bis 50.000 Einwohner" feiern.