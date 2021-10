Weinheim. (keke) "Ein Millionen-Projekt ist auf den Punkt genau gelandet": Stolz und Freude an einem "der ganz besonderen Tage für Weinheim" schwang in der Stimme von Oberbürgermeister Manuel Just mit, als er am vorgestrigen Samstagvormittag den "Goldenen Schlüssel" für die neue Zweiburgenschule in Händen hielt. Rund zwei Jahrzehnte hatte die Diskussions- und Planungsphase und noch einmal weitere zweieinhalb Jahre die Bauzeit für das noch von seinem Vorgänger Heiner Bernhard angestoßene Projekt gedauert.

Hintergrund > Maßnahme. Neubau der Zweiburgenschule und Drei-Felder-Sporthalle > Nutzer. Ehemalige Albert-Schweitzer-Grundschule und [+] Lesen Sie mehr > Maßnahme. Neubau der Zweiburgenschule und Drei-Felder-Sporthalle > Nutzer. Ehemalige Albert-Schweitzer-Grundschule und Johann-Sebastian-Bach-Förderschule > Bauzeit. April 2019 bis August 2021 > Baukosten. 25,6 Millionen Euro > Fördermittel. 45.000 Euro (Ganztagsbetreuung), 600.000 Euro (Sportstätten) > Nutzfläche. Schule: 3252 Quadratmeter; Sporthalle: 1616 Quadratmeter > Besonderheiten. Lüftungsanlage für jedes Klassenzimmer, Pelletheizung, Fotovoltaikanlagen keke

Mit dem zu Schuljahresbeginn erfolgten Um- und Einzug in das Gebäude in der Weststadt habe ein "neues pädagogisches Zeitalter in der Bildungsgeschichte Weinheims begonnen", so Just. Die Schule werde von einer großartigen Idee und Vision getragen, so der OB: "Dass Kinder unterschiedlicher Herkunft und Disposition unter einem Dach lernen, eine Schule des Lebens ihnen Achtung und Respekt lehrt, und dass eine gute Bildung der Türöffner für gesellschaftliche Teilhabe ist."

Seit Schuljahresbeginn sind die ehemalige Albert-Schweitzer-Grundschule (ASS) und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit Förderschwerpunkt Lernen – die ehemalige Johann-Sebastian-Bach-Förderschule – unter einem Dach vereint. Das neue Schulzentrum sei in einer Stadt und Stadtgesellschaft verankert, die das hohe Gut der Bildung und der Teilhabe durch Bildung als Zukunftsaufgabe nie aus den Augen verloren hätten. Der OB verhehlte nicht, dass die Baumaßnahme als "größte und sicher wichtigste Verbesserung der Weinheimer Bildungsinfrastruktur in den vergangenen 30 Jahren" dennoch jede Menge Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen erfordert habe.

Ein Beteiligungsprojekt, viele neue Klassenzimmer. OB Manuel Just (o.) zeigte sich stolz. Foto: Kreutzer

Als "mutig" und "zukunftsweisend" bezeichnete Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann aus dem Kultusministerium den Schritt zur neuen Schule. Der zugleich offenbare, welch hohen Stellenwert die Schulen in der Zweiburgenstadt einnehmen. "Viel mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben", zitierte Hager-Mann in diesem Zusammenhang Albert Einstein. Wie wichtig dieser Blick in die Zukunft ist, ohne dabei die Vergangenheit zu vergessen, sehe man an den Menschen, welche die neue Schule mit Leben füllen: "Die Kinder sind diejenigen, für die wir uns alle einsetzen, für die wir das Beste wollen und für die sich jede Anstrengung lohnt."

Das von der Zweiburgenschule getragene Projekt der verbindlichen Ganztagsschule und ihr zentrales Thema "Soziales Lernen" biete mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder eine große Chance, so der Ministerialdirektor. Wo, wenn nicht hier, könne das soziale Miteinander besser geübt und gelernt werden, so Hager-Mann. Wo, wenn nicht hier, könnten die Unterschiede der Kinder in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Voraussetzungen und Lebensbedingungen zum großen Gewinn für alle werden?

Auch wenn in manchen Bereichen noch nicht alles rund läuft und es noch einige Lücken zu schließen und Schwachstellen auszumerzen gilt: Für die beiden Schulleiterinnen Karen Backmeyer (SBBZ) und Jutta Wirth von der Grundschule sowie ihre Kollegen gibt es keinen Zweifel am Gelingen ihrer pädagogischen Konzepte. Hier wie dort wolle man unter Beibehaltung der eigenen Identität das Haus mit Liebe füllen, Bewährtes mitbringen und weitergeben, zugleich auch Neues wagen und innovative Wege gehen. "Das neue Wir zu gestalten, ist unsere große Aufgabe." 1 plus 1 sei im Ergebnis eben nicht immer nur 2, so Backmeyer: "Auch wenn die Mathematik das anders sieht."

Auch das gehört zur Zweiburgenschule: moderne Räume für Kunst und Handwerk. Foto: Kreutzer

Alt-OB Heiner Bernhard habe die Weiterentwicklung Weinheims als Bildungsstadt immer am Herzen gelegen, bedankte sich Wirth. Die Verschmelzung beider Schulen bei Wahrung ihrer Eigenständigkeit sehe man auf beiden Seiten als Chance für kooperative Arrangements, in denen man miteinander lebt und voneinander lernt. "Mit dem Neubau der Schule wurde uns ein Juwel anvertraut, das es zu lieben und zu pflegen gilt", sagte Wirth.

Für die Architekten sei der Tag der Einweihung ein Abschied. Für die Schulleiterinnen, Lehrer und Schüler dagegen handle es sich um einen Neuanfang und den "Beginn einer Reise", erklärten Tim Denninger und Michael Scholz von der Firma v-Architekten. Beide verhehlten nicht, dass der Neubau des Schulzentrums mit hohen räumlichen und funktionalen sowie einer anspruchsvollen und komplexen städtebaulichen Aufgabenstellung verbunden gewesen ist. Die Architektur sei von Zurückhaltung geprägt. Ihnen sei es wichtig gewesen, "Helles und Dunkles zu unterscheiden, Raues und Glattes, Weites und Enges".

"Seid herzlich willkommen. Hier beginnt die neue Zeit. Alle sind für den Anfang bereit": Die Klasse 3 a der Grundschule hatte die Schar der geladenen Gäste gesanglich eingestimmt. Der Akkordeonclub Weinheim als einer von 30 Kooperationspartnern für Arbeitsgemeinschaften führte "im Tangoschritt" in das neue pädagogische Zeitalter ein. Die achte SBBZ-Klasse brachte eine gekonnte Rope-Skipping-Aufführung auf die Bühne. Die 14-jährige Cornelia Eich (Querflöte) aus der Musikschule Badische Bergstraße übernahm mit Barbara Pfliegensdörfer (Klavier) den instrumentalen Abschluss der Feier, ehe die Gäste zum Rundgang durch die neue Schule aufbrachen.