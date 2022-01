Weinheim. (pol/RNZ) In der Nacht zu Mittwoch hat in Weinheim ein Zimmer in einem Haus gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 1.50 Uhr wurde die Feuerwehr in die Huegelstraße gerufen. Hier war es aus bisher unbekannter Ursache zu dem Zimmerbrand gekommen.

In der betroffenen Wohnung befanden sich eine 22-jährige Pflegekraft und der 89-jährige Wohnungsinhaber. Die Frau pflegt den Demenzkranken und bemerkte das Feuer rechtzeitig. Allerdings weigerte sich der Mann seine Wohnung zu verlassen. Auch die Polizei konnte ihn nicht überreden. Sie mussten ihn an den Armen ergreifen und mit Nachdruck aus der Wohnung begleiten.

Auch die benachbarten Wohnungen wurden vorsorglich geräumt. Gegen 2.30 Uhr konnte die freiwillige Feuerwehr Weinheim mit fünf Fahrzeugen und 17 Feuerwehrmännern den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Der 89-jährige Wohnungsinhaber sowie die Pflegekraft konnten bis auf Weiteres in einem nahegelegenen Krankenhaus untergebracht werden.