Schweres Baugerät ist schon da, am Montag gaben die Vertreter der Stadt Weinheim den offiziellen Startschuss: Von Frühjahr 2021 an soll das Gewerbegebiet an Bergstraße und Langmaasweg bebaubar sein. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Über der Zweiburgenstadt lag strahlender Sonnenschein. Das Thermometer zeigte frostige minus ein Grad, und der Boden war erstmals gefroren. Aber nicht deswegen war für Jens Stuhrmann dieser Montag ein „besonderer Tag im Kalender“. Mit dem Spatenstich für das unweit der Mevlana-Moschee liegende „Gewerbegebiet Nord“ – Bergstraße/Langmaasweg starte ein Vorhaben, auf das er „lange hingearbeitet“ habe, so Weinheims Wirtschaftsförderer. Zwischen der Bahnlinie Mannheim-Darmstadt und der B 3 sollen kleine und mittelgroße Betriebe aufblühen.

„In Weinheim haben Unternehmen gute Karten“, sagte Stuhrmann. Schon jetzt sei die Nachfrage für die hier voraussichtlich ab Frühjahr 2021 bebaubaren 31 städtischen Grundstücke hoch. Aktuell lägen „sechs bis acht“ konkrete Anfragen sowie ein Dutzend weitere Interessensbekundungen vor.

OB Manuel Just spann den Faden weiter. Unter seinen Zuhörern waren Stadträte, Vertreter der Verwaltung, Hendrik Hamer von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung sowie Mitarbeiter der Firmen Willaredt, PlanA und Leonhard Weiss. Mehr als elf Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan könne das neue Gewerbegebiet endlich in die Entwicklung gehen, so Just.

Mit dem Gewerbegelände wolle die Stadt kleinen und mittelständischen Handwerksbetrieben, produktionsorientierten Gewerbebetrieben und Dienstleistern passgenaue Grundstücke zur Verfügung stellen, um damit den Wirtschaftsstandort zu stärken und weiterzuentwickeln. Der Großteil der Grundstücke hat zwischen 1000 und 2000 Quadratmeter Fläche. „Mittelständler“ stellten nicht nur das Herz und die Seele eines jeden Wirtschaftsstandorts dar: „Sie sind nach wie vor der Motor für Innovation, aber auch für Beschäftigung und Ausbildung vor Ort.“ Viele Vertreter des Mittelstands gehörten zu den Aktivposten der Stadtgesellschaft.

Hintergrund > Das neue „Gewerbegebiet Nord“ umfasst 31 Einzelgrundstücke mit einer Größe zwischen 877 und 4507 Quadratmetern. > Ansiedeln sollen sich Handwerksbetriebe aus dem [+] Lesen Sie mehr > Das neue „Gewerbegebiet Nord“ umfasst 31 Einzelgrundstücke mit einer Größe zwischen 877 und 4507 Quadratmetern. > Ansiedeln sollen sich Handwerksbetriebe aus dem Baugewerbe, zum Beispiel Zimmereien, Baubetriebe oder Schlossereien. Ebenso willkommen sind produktionsorientierte Gewerbebetriebe aus den Bereichen Metall-, Textil-, Holz- oder Kunststoffverarbeitung. Die dritte „Zielbranche“ umfasst Dienstleister aus dem Umfeld von Informationstechnologie, Medien, Design sowie Vertrieb und Marketing. > Bebaubar ist das Gewerbegelände von Frühjahr 2021 an. > Die Grundstückspreise in der ersten Reihe an der B 3 betragen 185 Euro pro Quadratmeter (jeweils zuzüglich Klärbeitrag). In der zweiten Reihe an der Bahn sind es 165 Euro. > Der Gewerbesteuer-Hebesatz liegt in Weinheim bei 380 Prozent. > Versorgt werden Betriebe mit Strom, Wasser und schnellem Internet: Es gibt Breitbandanschlüsse mit Glasfasertechnik (FTTB). (keke)

Diese Firmen und Unternehmen sollen nun Raum zur Expansion erhalten, womit auch Abwanderungen vom Wirtschaftsstandort Weinheim entgegengewirkt werden soll. Speziell die hohe Nachfrage nach kleinteiligen Gewerbeflächen zeige, wie wichtig diese Gewerbeentwicklung für den Standort sei, so der Oberbürgermeister.

Laut Just messen Gemeinderat, Verwaltung und Wirtschaftsförderung dem sorgfältigen Umgang mit dem „Schutzgut Boden“ einen hohen Wert zu. „Nicht hier und auch nicht an anderen Stellen der Stadt gehen wir damit verschwenderisch um“, versprach der OB.

Deutlich werde dies anhand eines für ihn wichtigen Indiz: Im Gemeinderat besteht der mehrheitliche Konsens, dass mit dem Beschluss zu einer Baulandentwicklung ein Mehrwert an Arbeitsplätzen und zu erwartenden Steuereinnahmen einhergehen muss.

In Abstimmung mit dem Gemeinderat hat die Wirtschaftsförderung deshalb ein komplexes Vermarktungssystem entwickelt, in dem genau diese Verhältnismäßigkeit geprüft wird, sagte Just: „Diesen prüfenden Umgang mit dem Schutzgut Boden sind wir der Natur wie auch den künftigen Generationen schuldig.“

Viele global tätige Unternehmen hätten ihre Ursprünge in Weinheim. Es sei und bleibe den Verantwortungsträgern der Stadt ein wichtiges Anliegen, Weinheims Betrieben attraktive Standortbedingungen und Flächenangebote zu bieten, um diese nicht zu verlieren, so Just.

„Jeder Großkonzern hat einmal klein angefangen“, verdeutlichte er. Mit der Ausweisung des Gewerbegebiets Nord könne man auf Expansionswünsche von Unternehmen schnell und „relativ unbürokratisch“ reagieren. Der nun erfolgte Spatenstich zeige neue Entwicklungsperspektiven auf. „Ein gutes Signal für den Standort Weinheim“, so Just abschließend.