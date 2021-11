Von Günther Grosch

Weinheim. Die Inschriften auf den Kreuzen des Friedhofs von Gurs in Südwestfrankreich nennen auch Namen von Weinheimer Bürgern, die an Mangelernährung, Kälte und Infektionen starben. Aus Weinheim waren es 54, alte wie junge, die am 22. Oktober 1940 in das Lager deportiert worden waren. Unter ihnen befanden sich der erst vierjährige Ernst Rapp, die sieben Jahre alte Doris Hirsch, der zehnjährige Kurt Altstädter sowie als Älteste Recha Heil (73), Emma Lehmann (82) sowie Emilie (70) und David Benjamin (69 Jahre).

"Auch Weinheim gehörte zum Schauplatz der Rassen- und Vernichtungsideologie", erinnerte OB Manuel Just am Dienstagabend vor gut 60 Menschen vor dem Museum der Stadt stellvertretend an diese ehemaligen Weinheimer Bürger ebenso wie an alle Opfer des nationalsozialistischen Regimes und die Opfer von Gewalt, Krieg und Verfolgung. Mit "Trauer und Scham", so Just, blicke er auf das zurück, was in der Pogromnacht vor 81 Jahren in Deutschland geschah. "Als auch Weinheimer Bürger die Synagoge in der Ehret-Straße zerstörten, der Zerstörung keinen Widerstand, keinen Protest entgegensetzten.".

Bis heute seien Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit nicht überwunden. Schlimmer noch: Die Anschläge von Halle, Hanau und Kassel offenbarten das Züngeln neuer Flammen und das Wiederaufleben von Rechtsextremismus und Gewalt. Niemand dürfe wegsehen, jeder müsse Tag für Tag die Werte von Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit hochhalten, wahren, achten. Mit der Erinnerung an die Verbrechen, zu denen auch die Deportation und Ermordung von 54 Bewohnern des ehemaligen Kreispflegeheims zählt, verband Just die Eröffnung der Ausstellung "Gurs 1940" im Museum der Stadt. Sie erinnert in Wort und Bild an "die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Juden und Jüdinnen". Gleichzeitig bettet die Ausstellung regionale Geschichte und Betroffenheit in deutsche, französische und europäische Abläufe ein. Sie nimmt Betroffene wie Täter, Umstehende und Nutznießer in den Blick.

"Warum aber eine Ausstellung über Ereignisse, welche schon zigfach thematisiert und beleuchtet wurden?", bohrte Just tiefer. Die Antwort sei seines Erachtens einfach. Bilder sagten oft mehr als Worte. Fotos sprächen den Menschen bereits auf den ersten Blick an. Mehr noch: Oft löse dieser Blick eine Reaktion aus. Nicht zuletzt deshalb komme Fotografien in der historisch-politischen Bildung eine zentrale Rolle zu: "Sie sind in Ausstellungen und den Medien allgegenwärtig." Diese Bedeutung von Bildern werde in Zukunft noch steigen, so der OB. Nicht nur wegen der sozialen Medien, sondern auch, weil Zeitzeugen nicht mehr da sein werden.

"Erinnern bedeutet für uns alle, zu sensibilisieren", forderte Just dazu auf, "Mut zur Zivilcourage zu zeigen". In dem Wissen, dass dieses gerade auch heute wieder unangenehme Folgen haben kann. Dennoch dürfe niemand wegsehen, sondern müsse sich für Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit einsetzen. Jeder Mensch sei reich, so Just. Reich an seiner Kultur, seiner Individualität, und von unschätzbarem Wert: "Jeder!". Die Wanderausstellung, die in der "Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz" unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in Kooperation mit Partnern aus Baden-Württemberg, dem Saarland, Frankreich und dem Auswärtigen Amt entstanden ist, zeichnet auf 28 großformatigen Bild- und Schrifttafeln den Ablauf der Deportation nach. Sie nimmt die Reaktionen der Bevölkerung in den Blick und beschreibt die katastrophalen Zustände in dem Lager.

Daneben wird die Ausstellung durch Weinheimer Dokumente und Originale aus jener Zeit angereichert. Zu sehen ist unter anderem eine Postkarte, die Max "Israek" Oppenheimer 1939 aus dem KZ Buchenwald an das Standesamt Weinheim schrieb: "Ich bitte, davon Kenntnis zu nehmen, daß ich lt. Nürnberger Gesetz Jude bin und den Zunahmen Israel führe, geb. zu Birkenau am 10.5.78, geheiratet 4. Sept. 1906 in Weinheim. Max Israel Oppenheimer, Hauptstr. 112".

Von David Benjamin stammen eine (Hals-)"Fliege" und eine Hutschachtel, wie er sie 1910 in seinem Geschäft in der Amtsgasse anbot. Das Prachtstück aber stellt das originale Werbeschild der Metzgerei Oppenheimer dar, das bei Bauarbeiten in der Hauptstraße 112 wiedergefunden wurde. Von seinem Nachfolger in der Metzgerei war es nach 1939 als Türe zweitverwendet worden.

Info: Museum der Stadt, Amtsgasse 2: Wanderausstellung "Gurs 1940"; bis 30. Januar 2022; Dienstag bis Donnerstag und Samstag 14 bis 17 Uhr; Sonntag 10 bis 17 Uhr.