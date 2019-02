Von Günther Grosch

Weinheim. "Wohnst du schon, oder wirst du noch untergebracht?". Eine Frage, die nicht nur Asylsuchende betrifft, sondern der auch der Weinheimer Arbeitskreis (AK) Asyl seit den 1980er-Jahren eine immense Bedeutung beimisst. Was tun wir? Was kostet uns Zeit und vor allem Kraft? Antworten auf diese Fragen zu geben, das versuchte der AK im Verlauf einer Presserunde. Eingeladen hatte der Sprecherkreis um Elfi Rentrop, Albrecht Lohrbächer, Friedrich-Karl Schmidt, Gert Kautt und Dieter Weitz.

Dem Sprecherkreis ist es wichtig, sich weiter in der Öffentlichkeit zu zeigen, "damit die Notwendigkeit des Arbeitskreises und der darin mitarbeitenden Ehrenamtlichen wahrgenommen wird". Herrsche bei vielen Menschen doch die Meinung vor, "die Welle ist vorbei, für Geflüchtete gibt es nichts mehr zu tun", so Lohrbächer. Dies sei "weit gefehlt".

Zum harten Kern des AKs zählen mehr als 50 Frauen und Männer. Bis zu 200 Ehrenamtliche arbeiten darüber hinaus mehr oder weniger "offiziell" mit. Das gilt unter anderem für die sogenannten Paten, die sich in einer ständigen Eins-zu-Eins-Beziehung für Flüchtlinge engagieren und diese unterstützen.

Ein Schwerpunkt des Arbeitskreises Asyl ist derzeit auch die Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen, etwa an der Klausingstraße.

Hierzu zählen zum Beispiel die Vorbereitung auf und Begleitung zu Anhörungen oder Verfahren, die Unterstützung in Rechtsfragen, in der Kinder- und Hausaufgabenbetreuung oder bei Sprachkursen. Geholfen wird auch bei der Ausbildung und der Jobsuche sowie finanziell durch Rückkehrhilfen. Die Finger einer Hand reichen bei der Aufzählung nicht aus.

Daneben gibt es aber auch eine große Anzahl von Ehrenamtlichen, die sich nicht dem AK Asyl zugehörig fühlen oder nicht mit diesem identifiziert werden wollen. "Weil sie sich gegen jegliche organisatorische Bindung sträuben, aber dennoch wertvolle Arbeit leisten", erklärt Lohrbächer.

Ein Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit firmiert unter der Überschrift "Anschlussunterbringung". Sogenannte Standortteams kümmern sich bei Neubelegungen um Aufbauarbeiten und die Betreuung der Geflüchteten, aber auch um Informationen für die Anwohner. "Für uns ist es immens wichtig, dass auch die Nachbarschaft mit ins Boot geholt wird", verdeutlicht Rentrop.

Dabei geht es oft darum, Befürchtungen auszuräumen, die meist nur aus einem Bauchgefühl heraus entstehen: "Wir halten Sitzungen mit den Bewohnern ab und statten Willkommensbesuche ab." "Integration durch Begegnung", nennt Schmidt das Stichwort. Mit Leben gefüllt wird das Ganze durch Standortfeste, Begegnungscafés, den Aufbau von Nähwerkstätten oder einen Mitmachzirkus für Kinder.

Eine weitere Aufgabe erwächst dem AK mit dem "Ehrenamtsmanagement". Neben gezielter Information und Fürsorge fallen darunter die Gewinnung Ehrenamtlicher, Beratungen in gesundheitlichen Fragen und themenbezogene Veranstaltungen. Aber auch Einzelgespräche - zur Einführung oder wenn Probleme auftreten - sowie die Erstellung monatlicher Newsletter bleiben nicht außen vor, nennt Weitz Beispiele.

Ein nicht weniger wichtiges Aufgabenfeld betrifft die Zusammenarbeit mit Behörden, Sozialverbänden und Kirchen. Man sitzt mit am Runden Tisch der Stadt Weinheim, nimmt an Meetings mit Sozialarbeitern teil und betreibt aktive Mitarbeit bei Veranstaltungen des Rhein-Neckar-Kreises: "Alles zusammengenommen handelt es sich um ein Puzzle. Wenn es auf einer Seite nicht stimmt, ergibt sich kein Bild." Die Stadt schätze die AK-Arbeit im hohen Maße wert, stößt man bei der diesbezüglichen Frage auf Kopfnicken. Ablesbar ist dies auch an der Tatsache, dass der AK die Räume in der Zeppelinstraße kostenlos nutzen darf.

Die Arbeit für Flüchtlinge finanziert der AK vorwiegend über Spenden an den Verein "Flüchtlingshilfe". Dass die Anzahl der engagierten Ehrenamtlichen zurückgegangen ist, hat aus Sicht des Sprecher- und Lenkungskreises verschiedene Ursachen. Zum einen liegt es daran, dass viele Geflüchtete keine Betreuung mehr benötigen. Andere sind im weiteren Verlauf ihrer Verfahren in andere Kommunen gezogen oder verlegt worden.

"Aber auch Frustration spielt eine Rolle", betreibt man keine Augenwischerei. Kautt: Viele Ehrenamtliche seien an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gestoßen. Andere haben sich aus persönlicher Enttäuschung heraus zurückgezogen, im vergeblichen Kampf gegen behördliche Willkür.

"Vorläufig abwartend" steht der AK dem im Aufbau befindlichen Integrationskonzept der Stadt gegenüber, das mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung am Montag, 26. Februar, in der Stadthalle auf den Weg gebracht wird. Sie hätten wenig Hoffnung, dass daraus Nachhaltigeres entsteht, geben sich die AK-Sprecher überwiegend skeptisch.

Das als Vorbild dienende gesamtgesellschaftliche Konzept des Rhein-Neckar-Kreises stehe in großen Teilen im Widerspruch zu dem, was man täglich erlebe, sagt Lohrbächer. Man werde sich der Mitarbeit dennoch nicht verweigern. Der ganz große Enthusiasmus aber fehle - aus einem einfachen Grund: "Die Arbeit der Ehrenamtlichen wird in dem Papier zu wenig gewürdigt."