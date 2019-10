Von Günther Grosch

Weinheim. Es sind zwei Seiten einer Medaille, die beim "Schirmherrengespräch" des Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße am gestrigen Montag im Turmzimmer des Rathauses - bildlich gesprochen - "reihum" ging. Zur glänzenden Seite der "Erfolgsgeschichte, die 2007 ihren Anfang nahm", so OB Manuel Just, zählt die Tatsache, dass auch im Vorjahr wieder 462 Kinder in 237 Familien mit 603 Beihilfen unterstützt wurden. Das sind so viele wie noch nie.

Was im Umkehrschluss im gleichen Maße aber auch als Kehrseite der Medaille anzusehen ist. "Noch immer gibt es in unserer Wohlstandsgesellschaft Familien und Kinder, die in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen leben und an diesem Wohlstand nicht teilhaben können", so die kritische Bestandsaufnahme. Finanziert wurden die Hilfsmaßnahmen durch Spendeneingänge in Höhe von 48.955 Euro.

Was im Vergleich zum "spendenfreudigen zehnten Jubiläumsjahr 2017" wie erwartet einen Rückgang ausmacht. Bärbel Morsch, Leiterin des Diakonischen Werkes Weinheim, und Alexandra Riester vom Caritasverband Rhein-Neckar bedankten sich dennoch: sowohl bei den "treuen Unterstützern" wie den Weinheimer Serviceklubs und der Hector-Stiftung als auch bei jenen Privatpersonen, die regelmäßig das Konto auffüllen. "Wir bekommen aber auch Geld von Brautpaaren und aus Sonntagskollekten der Kirchen", so Morsch und Riester. An Fördergeldern ausbezahlt wurden 66.961 Euro. Die Finanzierungshilfen deckten eine Vielzahl von Bereichen ab (siehe Infokasten). Dabei ging es auch, aber nicht ausschließlich um schulische Themen. "Kinder brauchen neben Bildung auch Teilhabe", verdeutlichte Riester. Ob bei einem Zoobesuch oder beim Minigolf: "Kinder müssen Erfahrungen mit anderen teilen." Dies stärke nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern eröffne zugleich Zukunftsperspektiven.

Aus Sicht von Susanne Rohfleisch, der Geschäftsführerin des Caritasverbands Rhein-Neckar, ist es "wichtig, Folgendes in die Öffentlichkeit zu transportieren": Sämtliche Personalkosten tragen zu fast 100 Prozent Caritas und Diakonie. Die Vergabe der Hilfen, die Einwerbung der Spenden und die Buchhaltung bewältigt der Personalbestand. Neben OB Just, der das Schirmherrentreffen zum ersten Mal leitete, war Hansjörg Rapp erstmalig dabei. Er ist Nachfolger von Bärbel Morsch, die am 11. Oktober im Verlauf eines Gottesdienstes in der Markuskirche in den Ruhestand verabschiedet wird. Komplettiert wurde die Zusammenkunft durch Bürgermeister Michael Kessler aus Heddesheim, Simone Britsch, Pfarrerin an der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt, und Pfarrer Klaus Rapp von der Katholischen Kirchengemeinde Hemsbach.

Info: Spendenkonto Diakonisches Werk - Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße IBAN: DE80.6709.2300.0005 4066 09; BIC: GENODE61WNM.