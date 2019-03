Mit Karl Bär (rechts im Bild) kandidiert ein amtierender Stadtrat der Weinheimer Liste (WL) für die Liberalen unter dem Vorsitz von Andrea Reister (5.v.l.) Er habe gute Arbeit geleistet und wolle es noch einmal wissen, sagt er. Die WL will in Kürze erklären, wie es weitergeht. F.: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Weiterer Paukenschlag in der in diesem Jahr ohnehin schon überraschungsreichen Nominierungsrunde der Parteien zur Kommunalwahl am 26. Mai: Nach dem Wechsel von Dirk Ahlheim von der CDU zu den Freien Wählern, den Nicht-Kandidaturen von Wolfgang Metzeltin, Hans Mazur und Rolf Emenlauer (alle SPD), Alexander Boguslawski (GAL) und Simon Pflästerer (WL) sowie der Nicht-Nominierung von CDU-Stadtrat Sascha Pröhl und des CDU-Ortsverbandschefs Hans-Peter Masuch kandidiert mit Karl Bär auf Platz vier des FDP-Wahlvorschlags ein noch amtierender Stadtrat der Weinheimer Liste (WL).

Was Vermutungen bestärkt, die schon seit einiger Zeit kursieren: Die Weinheimer Liste tritt am 26. Mai nicht mehr an. Aktuell ist die WL neben Bär noch mit dem bundesweit aktiven Rechtsanwalt Michael Lehner und dem gegen Manuel Just unterlegenen OB-Kandidaten Simon Plästerer vertreten, wobei es Letzteren beruflich nach München zieht. Bereits seine Schlussbemerkungen zu seiner Zeit als Stadtrat und OB-Kandidat hatten sich ein wenig wie eine Bilanz zur Arbeit der gesamten Weinheimer Liste angehört.

Hintergrund Kernstadt 1. Wolfgang Wetzel, Augenarzt, (Jahr-gang 1958). 2. Martin Bürmann, Anwalt, (1968). 3. Leonie Sindel, Schülerin, (2001). 4. Karl Bär, Landwirtschaftsmeister und selbstständiger Transportunternehmer, (1952). 5. Heino Kantimm, Wirtschaftsinformatiker, (1971). 6. Marcus Alexander Müller, Student, (1996). 7. Corinna [+] Lesen Sie mehr Kernstadt 1. Wolfgang Wetzel, Augenarzt, (Jahr-gang 1958). 2. Martin Bürmann, Anwalt, (1968). 3. Leonie Sindel, Schülerin, (2001). 4. Karl Bär, Landwirtschaftsmeister und selbstständiger Transportunternehmer, (1952). 5. Heino Kantimm, Wirtschaftsinformatiker, (1971). 6. Marcus Alexander Müller, Student, (1996). 7. Corinna Halswick-Zilg, Hausfrau, (1957). 8. Jens Adamik, Geschäftsführer, (1975). 9. René Haas, Rechtsanwalt, (1975). 10. Renate Dötzer, Consultant, (1962). 11. Jutta Baur, Dipl. Landschaftsbauerin, (1968). 12. Harald Paulsen, Parlamentarischer Berater, (1975). 13. David Astaraee, Unternehmer, (1975). 14. Erwin Teichmann, Unternehmensberater, (1964). 15. Adrian Wetzel, Student, (1999). 16. Harald Roy, Manager, (1969). 17. Stefan Müller, Industriemechaniker, Landwirt, (1981). 18. Patrizia Mali, Kaufmännische Angestellte, (1955). 19. Gerlinde Edinger, Lehrerin i. R., (1944). 20. Klaus Grieshaber, Rentner, (1934). 21. Dieter Stein, Pensionär, Chemiker, (1934). Ersatzkandidaten E1: Karl-Ludwig Mangold, Rentner, (1939). E2: Gertraud Schmidt, Rentnerin, (1935). Lützelsachsen 22. Andrea Reister, Rechtsanwältin und Mediatorin, (1961). 23. Joachim Schneider, Diplom- Ingenieur, (1948). 24. Oliver Willmann, Rechtsanwalt, (1973). 25. Matthias Kühlwein, Student, (1991). Hohensachsen/Ritschweier 26. Brigitte Dahlmann, Lehrerin i.R., (1939). 27. Heike Dahlmann, Ärztin, (1965). Oberflockenbach 28. René Godau, Leitender Angestellter, (1966). 29. Roland Schmitt, Angestellter, (1967). keke

[-] Weniger anzeigen

Weiteres Indiz: Mit Stefan Müller auf Listenplatz 17 bewirbt sich bei den Liberalen ein weiterer ehemaliger WL-Kandidat um ein Gemeinderatsmandat. Eine für die nächsten Tage angekündigte Pressemitteilung der Weinheimer Liste werde Klarheit schaffen, so Bär gegenüber der RNZ. Eine für den gestrigen Sonntag, 10. März, anberaumte nicht-öffentliche Mitgliederversammlung solle hierfür die Grundlage bilden.

Seinen Antrieb, sich künftig bei der FDP zu engagieren, begründete der 67-jährige Landwirtschaftsmeister und selbstständige Transportunternehmer damit, dass er seiner Meinung nach in den zurückliegenden fünf Jahren als WL-Stadtrat "gut gearbeitet" habe. Daher wolle er sich erneut dem Votum der Wähler stellen und erfahren, ob er "erneut wählbar ist oder nichts getaugt hat".

Bezüglich seiner politischen Grundeinstellung beschrieb sich Bär als "Fan der Europäischen Gemeinschaft und der europäischen Idee". Für ihn komme an erster Stelle die EU, dann Weinheim und erst danach Deutschland. "In der Landwirtschaftspolitik wird sowieso alles von Brüssel aus gesteuert und nicht in Berlin entschieden", so Bär.

Sie begrüße den Entschluss von Bär und Müller, auf der Liste der Liberalen zu kandidieren, so FDP-Ortsverbandsvorsitzende und Stadträtin Andrea Reister im weiteren Verlauf der von Hirschbergs Kreisrat Hartmut Kowalinski problemlos geleiteten Nominierungsversammlung. In der zu Ende gehenden "Legislaturperiode" sei von ihr und Wolfgang Wetzel dank kompetenter Berater eine "aktive und intensive Gemeinderatsarbeit geleistet" worden.

Wichtig war es dabei, so Reister, dass man zur Fraktion wurde. Ein Status, welcher der FDP von den anderen Parteien lange Zeit verwehrt worden war. Entscheidend für eine gute Arbeit vor allem deshalb, weil mit dem Fraktionsstatus das Recht verbunden ist, selbst Anträge zu stellen zu dürfen.

Diese Möglichkeit habe man unter anderem im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen oder mit Blick auf den erweiterten Hochwasserschutz genutzt. Was den kürzlich in Angriff genommenen Bau des "überdimensionierten" Schulzentrums West betrifft, bleibt man in den Reihen der FDP skeptisch und fragt sich, "ob Weinheim sich dies finanziell leisten kann", ergänzte Wolfgang Wetzel.

Mit Blick auf die Ausweisung neuer Gewerbegebiete sollten die Firmen, die Erweiterungsbedarf haben, zu ihrem Recht kommen, verdeutlichten Wetzel und Reister.

Unter anderem die von OB-Wahlsieger Manuel Just angekündigte Zukunftswerkstatt, die planerisch noch nicht ausreichend berücksichtigte Digitalisierungsoffensive durch die Stadt, "eine gute Familienpolitik, die Arbeit und Beruf vereinbar macht", ein striktes Nein gegenüber Windkraftanlagen auf Weinheimer Gemarkung sowie die Einführung einer Ganztagsschule auf freiwilliger Basis nannten die beiden Spitzenkandidaten als weitere herausragende Punkte auf der Wahlagenda der Freien Demokraten.

Angesichts von lediglich zwölf stimmberechtigten Mitgliedern war die Wahlhandlung nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Kandidaten relativ schnell abgehakt. Als jüngste Kandidaten gehen die Schülerin Leonie Sindel (Jahrgang 2001), die Studenten Marcus Alexander Müller (1996), Adrian Wetzel (1999) und Matthias Kühlwein (1991) ins Rennen. "Alterspräsidenten" sind Klaus Grieshaber und Dieter Stein, beide Jahrgang 1934. Insgesamt weist die 29 Bewerber (plus zwei Ersatzkandidaten) umfassende Liste 21 Männer und zehn Frauen aus.