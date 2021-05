Die Fläche nahe der Bertleinsbrücke dient nicht mehr der Nahrungsmittelproduktion, sondern der Leidenschaft von Hobbygärtnern. Das Wasser für die Gärten füllen viele daheim ab und bringen die Kanister mit dem Auto her. Auch Hütten stehen nun in der Landschaft. F.: Kreutzer

Von Max Rieser

Weinheim. Einen Garten zu kultivieren, ist gerade in Pandemiezeiten für viele Menschen erstrebenswert. Viele der Gartengrundstücke, die es früher um Weinheim herum gab, sind jedoch Baumaßnahmen zum Opfer gefallen. Das führt dazu, dass es vermehrt gartenähnliche Grundstücke an Stellen gibt, wo diese nicht vorgesehen sind. Dieses Problem gibt es namentlich auf einem Grundstück im Westen der Stadt, nahe der Bertleinsbrücke.

Dort erzeugen zwei aneinandergrenzende Ackergrundstücke bei Landwirten und Ämtern Unmut. Fritz Pfrang, der Vorsitzende des Weinheimer Bauernverbands, sagt: "Dadurch, dass es immer weniger Grundstücke gibt, sehen Verpächter die Möglichkeit, eine schnelle Mark zu machen." Die Grundstücke würden in Parzellen aufgeteilt und dann an Gartenliebhaber vermietet. Das führt zu Problemen, wie auch Jörg Fitzler vom Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Rhein-Neckar-Kreises berichtet: "Es werden Klettergerüste errichtet, Reifenlager angelegt, Grillstellen gebaut oder Gemüse gepflanzt." Das schädige die Agrarstruktur nachhaltig, denn eigentlich handle es sich bei der betroffenen Fläche um fruchtbares Ackerland, das bis vor zwei Jahren ordentlich kultiviert wurde. Bräuchte die Gemeinde die Ackerfläche irgendwann wieder zur Lebensmittelproduktion, sei der Aufwand riesig, alles wegzuräumen: "Wenn das Gebiet wieder urbar gemacht wird, muss man erst 25 Trampoline und 100 Grills wegräumen, das geht nicht." Auch die Landwirte lehnen eine solche Veränderung der Agrarstruktur "grundsätzlich ab", wie Pfrang sagt. Auch aus Sicht des Naturschutzes sind das relevante Fragen, denn eigentlich haben hier auch Hamster und Eidechsen ihren Platz.

Da auf vielen Parzellen auch noch Hütten errichtet werden, wird zudem Baurecht verletzt. Die meisten dieser Anlagen überschreiten die verfahrensfreie Größe von 20 Kubikmetern. Pfrang gibt zu bedenken, dass durch diese unrechtmäßige Nutzung der Auto-Verkehr auf den landwirtschaftlichen Flächen zunehme, was den Boden zusätzlich schädige.

Zäune haben hier nichts zu suchen

Um die Parzellen voneinander abzugrenzen, werden außerdem Zäune gebaut. Die sind eigentlich genehmigungspflichtig und haben an der Stelle nichts zu suchen: "Einzäunungen sind nur zugelassen, wenn sie dem Erwerb – also der Landwirtschaft – dienen", sagt Fitzler. Selbst "lebende Zäune", also Einfriedungen durch Pflanzen, seien unzulässig. Durch die Eingrenzungen werde Nachbarschaftsrecht verletzt, das ist eine Ordnungswidrigkeit.

Arnulf Tröscher, Vorsitzender des Vereins "Landerlebnis Weinheim", kritisiert zudem, dass vielen gar nicht klar ist, wie viel Wasser ein Garten braucht. Dieses werde dann in Autos herangekarrt. Bei einem Gespräch mit OB Manuel Just und den Landwirten sagte die Stadt zu, die Einrichtung einer neuen Stelle im Baurechtsamt zu prüfen, die sich der Problematik annehmen könnte. Just äußerte auf Anfrage der RNZ, dass es vor allem darum gehen müsse, Bauten im Außenbereich mit einer unzulässigen Feuerstelle zu kontrollieren und zu sanktionieren.

Fitzler stört aber nicht nur das unrechtmäßig bebaute Ackergrundstück. Der daran angrenzende Acker des gleichen Eigentümers sei einem Landwirt gekündigt worden, seitdem liege er brach: "Das ist eine wunderbare Fläche mit hoher Bodengüte, die einfach liegengelassen wird." Das Unkraut wuchere mittlerweile brusthoch. Auch das verletze geltendes Recht, denn im Landwirtschafts- und Kulturgesetz sei als Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht festgelegt, mindestens einmal im Jahr zu mähen oder zu mulchen.

Tröscher, Pfrang und Fitzler sehen die Notwendigkeit von Gartengrundstücken im stark versiegelten Stadtgebiet aber generell ein. Diese sollten nur in Dorf-, Wohnbau-, Gewerbe- oder Sondernutzungsgebieten wie Kleingartenanlagen entstehen und nicht weit außerhalb. Dass Landwirte und Hobbygärtner zu Konkurrenten werden, sei nicht Sinn der Sache. Auch OB Just sieht die Notwendigkeit, für diejenigen Weinheimer aktiv zu werden, die keinen eigenen Garten hinterm Haus haben: "Allerdings werden wir nicht umhinkommen, das Aufgreifen solcher Anlagen zu priorisieren." Wer sich bis dahin für ein Beet interessiert, kann sich auf der Internetseite www.landerlebnisweinheim.de informieren.

Außerdem besteht das Angebot von www.selfmadefarmer.de, wo Parzellen gepachtet werden können.